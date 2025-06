Ostrzeżeniem II stopnia objęto w całości woj. zachodniopomorskie oraz część obszaru każdego z pozostałych województw. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (do 40 mm) i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Alert będzie obowiązywać do późnych godzin wieczornych.