W skrócie W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje umiarkowane zachmurzenie oraz temperatury maksymalne sięgające od 12 do 14 stopni Celsjusza w kraju.

Niedziela przyniesie większe zachmurzenie oraz przemieszczającą się z zachodu strefę opadów deszczu, przy silnych porywach wiatru sięgających do 120 km/h w rejonach górskich.

W nocy z niedzieli na poniedziałek utrzyma się duże zachmurzenie, a w wysokich partiach Tatr i Beskidów prognozowane są opady śniegu oraz przyrost pokrywy śnieżnej.

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Prognozę pogody na weekend przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wynika z niej, że w sobotę spodziewać się można umiarkowanego i lekkiego zachmurzenia.

Na zachodzie oraz w centrum kraju towarzyszyć mu mogą słabe opady deszczu. Z kolei na szczytach Tatr spodziewać się można lekkich opadów śniegu. W sobotę temperatura maksymalna osiągnie od 12 do 14 stopni Celsjusza. IMGW podkreślił, że jedynie w kotlinach górskich spodziewać się można wartości poniżej 10 kresek na termometrach.

Wiatr na zachodzie kraju będzie umiarkowany w porywach do 55 km/h. Nad morzem z kolei powieje z prędkością 65 km/h, a wyższych partiach Sudetów porywy wiatru sięgną 80 km/h.

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Pogoda na weekend. IMGW: W nocy umiarkowane zachmurzenie i możliwe opady

W nocy z soboty na niedzielę nad przeważającą częścią kraju IMGW prognozuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie i Podhalu przygotować się należy na słabe opady deszczu oraz śniegu w wyższych partiach gór.

We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce wystąpić mogą mgły, które ograniczą widoczność do 200 metrów.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od 2 st. na południu, przez 3 st. na wschodzie i w centrum po 6 st. na zachodzie i 7 st. C nad morzem. Przymrozków spodziewać się należy w kotlinach karpackich. Tam bowiem temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby. Silniejsze porywy prognozowane są jednak na obszarach podgórskich w Sudetach, nad morzem oraz w Tatrach.

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Prognoza pogody na niedzielę. Zachmurzenie nad Polską i strefa opadów deszczu

Niedziela przyniesie natomiast większe zachmurzenie, które obejmie niemal cały kraj. IMGW poinformował, że rozpogodzeń spodziewać się można "tylko w centrum". Ponadto z zachodu ku centralnej części kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.

"Na zachodzie oraz Pomorzu prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm, na obszarach podgórskich Dolnego Śląska miejscami do 20 mm. Początkowo lokalnie na wschodzie możliwe zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów" - prognozuje Instytut.

W ostatni dzień weekendu temperatury maksymalne wyniosą od 8 st. na północnym zachodzie i zachodzie, przez 12 st. w centrum i na północnym wschodzie do 16 st. na południowym wschodzie i lokalnie 17 st. C na obszarach podgórskich w Karpatach w zasięgu wiatru fenowego.

Zdecydowanie chłodniej będzie z kolei w Sudetach, gdzie temperatury maksymalne będą wahać się od 6 do 8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany. Na zachodzie oraz obszarach podgórskich spodziewać się można jednak silniejszy powiewów od 65 do 120 km/h. Nad morzem powieje od 30 do 40 km/h.

IMGW. Koniec weekendu z całkowitym zachmurzeniem. Możliwe umiarkowane opady deszczu

W nocy z niedzieli na poniedziałek nad większością Polski utrzyma się zachmurzenie całkowite lub duże. Przejaśnienia pojawia się jednak na północnym zachodzie kraju. Ponadto z centrum na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym.

"W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Kujawach, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm. Na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz. Wysoko w Beskidach i Tatrach opady śniegu, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm" - podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni Celsjusza. Chłodniej jednak w kotlinach górskich - tam od 1 do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. Silniejsze porywy prognozowane są na południowym wschodzie, nad morzem oraz w rejonach górskich.



