Synoptycy prognozują, że będzie wiał wiatr południowo-zachodni z prędkością od 40 do 75 km/h, czyli od 6 do 8 w skali Beauforta. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 87 km/h, czyli do 9 w skali Beauforta.

Alert obowiązuje do środy do godz. 12.

Ponadto wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim oraz w Trójmieście. Tam jego porywy mogą wynieść 80 km/h.

Na północy - od Pomorza po Kujawy i północne Mazowsze - występują również umiarkowane oraz intensywne opady śniegu. W połączeniu z tą prędkością wiatru możemy spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych.

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie również deszczu.

W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około sześć centymetrów. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni, cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce do około 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie porywy do 65 km/h, nad morzem początkowo do 75 km/h, zachodni.

Wszystko to zwiastuje potencjalnie nadchodzący cyklon, o którym wspominają synoptycy. W rejonie Polski może znaleźć się w sobotę. Wtedy to powieje z prędkością 70-100 km/h.

