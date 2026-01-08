Pogoda rodem z Arktyki. -20 stopni na termometrach, a to nie koniec
Za nami bardzo mroźna noc, a wkrótce czeka nas powtórka. Rano w części Polski było 20 stopni poniżej zera, a kolejna noc może przynieść podobne wartości. Za dnia będzie nie tylko zimno, lecz również śnieżnie, zwłaszcza na południowym wschodzie. Do tego trzeba jeszcze uważać na lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do kilkuset metrów.
O godz. 7:00 w Jeleniej Górze było -20,3 st. C i była to najzimniejsza miejscowość w naszym kraju. Bardzo zimno było jednak również w innych regionach: kilkunastostopniowy mróz o tej porze zanotowano nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz również Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. W czwartek mrozy nie ustąpią, a po zmroku znów staną bardzo intensywne - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda zdecydowanie zimowa. Najwięcej śniegu w jednym regionie
Na południowym wschodzie śnieg pada od samego rana. Zwykle są to opady w ciągu godziny przynoszące od 1 do 2 cm śniegu, ale według synoptyków utrzymają się do wieczora. Śnieg w ciągu dnia może też popadać na wschodzie i południu oraz w centrum.
Na zachodzie będzie pogodniej, jednak w pozostałych miejscach utrzyma się większe zachmurzenie. Rano na północy mogą występować lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 metrów.
Czwartek będzie zimny, z temperaturami przeważnie od -8 do -5 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem - nawet tam jednak będzie mroźnie: od -4 do -2 stopni.
Najmocniej wiatr powieje w Karpatach i tam można się spodziewać porywów do 60 km/h, powodujących zawieje i zamiecie śnieżne. Na te zjawiska trzeba też uważać na południowym wschodzie, gdzie śnieg popada najmocniej.
20 stopni mrozu kolejnej nocy. Będzie bardzo zimno
Z powodu mrozów i sporego zachmurzenia w większości kraju pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Nieco lepiej będzie tylko na zachodzie, gdzie w trakcie przejaśnień można przejściowo liczyć na obojętne warunki.
Arktyczne mrozy wrócą po zachodzie słońca. Noc z czwartku na piątek przyniesie od -17 do -8 stopni w przeważającej części kraju. Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie lokalnie trzeba uważać na mróz dochodzący do -21 stopni Celsjusza.
