Pogoda rodem z Arktyki. -20 stopni na termometrach, a to nie koniec

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Za nami bardzo mroźna noc, a wkrótce czeka nas powtórka. Rano w części Polski było 20 stopni poniżej zera, a kolejna noc może przynieść podobne wartości. Za dnia będzie nie tylko zimno, lecz również śnieżnie, zwłaszcza na południowym wschodzie. Do tego trzeba jeszcze uważać na lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do kilkuset metrów.

Krajobraz zimowego miasta z rzeką pokrytą fragmentami lodu, mostem i pokrytym śniegiem otoczeniem, obok kolorowa mapa pogodowa Europy z zaznaczonymi obszarami zimnych temperatur.
W czwartek rano na Dolnym Śląsku było -20 stopni Celsjusza. Kolejna noc może na południu przynieść podobne wartościPAP/Jakub Kaczmarczyk/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

O godz. 7:00 w Jeleniej Górze było -20,3 st. C i była to najzimniejsza miejscowość w naszym kraju. Bardzo zimno było jednak również w innych regionach: kilkunastostopniowy mróz o tej porze zanotowano nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz również Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. W czwartek mrozy nie ustąpią, a po zmroku znów staną bardzo intensywne - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda zdecydowanie zimowa. Najwięcej śniegu w jednym regionie

Na południowym wschodzie śnieg pada od samego rana. Zwykle są to opady w ciągu godziny przynoszące od 1 do 2 cm śniegu, ale według synoptyków utrzymają się do wieczora. Śnieg w ciągu dnia może też popadać na wschodzie i południu oraz w centrum.

Mapa pogodowa Europy Środkowej z oznaczeniem obszarów opadów, temperatury i ciśnienia, wyróżnia się intensywny obszar opadów w południowo-wschodniej Polsce i na Słowacji, zaznaczony odcieniami fioletu i różu.
Najwięcej śniegu spadnie na południowym wschodzie: tam grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 8 cmWXChartsmateriał zewnętrzny

Na zachodzie będzie pogodniej, jednak w pozostałych miejscach utrzyma się większe zachmurzenie. Rano na północy mogą występować lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 metrów.

Czwartek będzie zimny, z temperaturami przeważnie od -8 do -5 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem - nawet tam jednak będzie mroźnie: od -4 do -2 stopni.

Kolorowa mapa Europy pokazująca anomalię temperatury względem lat 1991-2020, z zaznaczonymi krajami i miastami oraz skalą barw od niebieskiego do czerwonego, ilustrująca różnice temperatur w różnych regionach kontynentu.
Rano na Dolnym Śląsku mróz osiągał -20 st. C. W nocy z czwartku na piątek takie wartości w Polsce mogą wrócićWXChartsmateriał zewnętrzny

Najmocniej wiatr powieje w Karpatach i tam można się spodziewać porywów do 60 km/h, powodujących zawieje i zamiecie śnieżne. Na te zjawiska trzeba też uważać na południowym wschodzie, gdzie śnieg popada najmocniej.

Zobacz również:

Przez cały tydzień panować będą zimowe warunki, z lokalnymi intensywnymi opadami śniegu a w nocy miejscami możliwy będzie mróz do -20 stopni Celjusza
Polska

Nadchodzi arktyczny mróz. Wiemy, gdzie wkrótce będzie -20 stopni

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    20 stopni mrozu kolejnej nocy. Będzie bardzo zimno

    Z powodu mrozów i sporego zachmurzenia w większości kraju pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Nieco lepiej będzie tylko na zachodzie, gdzie w trakcie przejaśnień można przejściowo liczyć na obojętne warunki.

    Mapa Polski prezentująca prognozę warunków biometeorologicznych na dzień 08-01-2026. Teren kraju podzielony jest na strefy w różnych odcieniach, większość Polski oznaczona na różowo sugeruje niekorzystne bądź obojętne warunki biometeorologiczne. Po lew...
    W czwartek w większości Polski musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkamiIMGWmateriał zewnętrzny

    Arktyczne mrozy wrócą po zachodzie słońca. Noc z czwartku na piątek przyniesie od -17 do -8 stopni w przeważającej części kraju. Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie lokalnie trzeba uważać na mróz dochodzący do -21 stopni Celsjusza.

    Zobacz również:

    W niedzielę na północy Polski mogą wystąpić obfite opady śniegu
    Polska

    Zima nie odpuszcza. Czekają nas mróz i śnieżyce

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

    -----

    "Polityczny WF": Czy to nowa gwiazda PiS? Typują go na "technicznego premiera"INTERIA.PL

    Najnowsze