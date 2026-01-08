O godz. 7:00 w Jeleniej Górze było -20,3 st. C i była to najzimniejsza miejscowość w naszym kraju. Bardzo zimno było jednak również w innych regionach: kilkunastostopniowy mróz o tej porze zanotowano nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz również Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. W czwartek mrozy nie ustąpią, a po zmroku znów staną bardzo intensywne - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda zdecydowanie zimowa. Najwięcej śniegu w jednym regionie

Na południowym wschodzie śnieg pada od samego rana. Zwykle są to opady w ciągu godziny przynoszące od 1 do 2 cm śniegu, ale według synoptyków utrzymają się do wieczora. Śnieg w ciągu dnia może też popadać na wschodzie i południu oraz w centrum.

Najwięcej śniegu spadnie na południowym wschodzie: tam grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 8 cm WXCharts materiał zewnętrzny

Na zachodzie będzie pogodniej, jednak w pozostałych miejscach utrzyma się większe zachmurzenie. Rano na północy mogą występować lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 metrów.

Czwartek będzie zimny, z temperaturami przeważnie od -8 do -5 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem - nawet tam jednak będzie mroźnie: od -4 do -2 stopni.

Rano na Dolnym Śląsku mróz osiągał -20 st. C. W nocy z czwartku na piątek takie wartości w Polsce mogą wrócić WXCharts materiał zewnętrzny

Najmocniej wiatr powieje w Karpatach i tam można się spodziewać porywów do 60 km/h, powodujących zawieje i zamiecie śnieżne. Na te zjawiska trzeba też uważać na południowym wschodzie, gdzie śnieg popada najmocniej.

20 stopni mrozu kolejnej nocy. Będzie bardzo zimno

Z powodu mrozów i sporego zachmurzenia w większości kraju pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Nieco lepiej będzie tylko na zachodzie, gdzie w trakcie przejaśnień można przejściowo liczyć na obojętne warunki.

W czwartek w większości Polski musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami IMGW materiał zewnętrzny

Arktyczne mrozy wrócą po zachodzie słońca. Noc z czwartku na piątek przyniesie od -17 do -8 stopni w przeważającej części kraju. Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie lokalnie trzeba uważać na mróz dochodzący do -21 stopni Celsjusza.

