Pogoda rano może zmylić. W ciągu dnia temperatury będą zupełnie inne

Jakub Wojciechowski

Poranek okazał się wymagający, z przymrozkami w wielu miejscach. Z każdą kolejną godziną jednak temperatury będą wzrastać i w najcieplejszych godzinach dnia miejscami osiągną 17 stopni Celsjusza. Choć środa będzie przeważnie spokojna, lokalnie trzeba będzie uważać na mocniejsze podmuchy wiatru.

Słoneczna, wiosenna pogoda w Warszawie. Takie warunki w środę utrzymają się w całej Polsce - wynika z prognozy IMGW
W środę pogoda będzie spokojna i słoneczne, jednak miejscami powieje mocniejszy wiatr - prognozuje IMGW

Rano "na znacznym obszarze Polski występują przymrozki" - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przeważnie notuje się -2, -1 st. C, choć lokalnie przy gruncie nawet -6 stopni. Z czasem zrobi się jednak znacznie cieplej.

Więcej słońca w ciągu dnia. Będą cieplejsze miejsca

W środę pogoda w naszym kraju będzie zdecydowanie wyżowa, co oznacza spokojną aurę. Przeważnie będzie pogodnie, choć z czasem lokalnie na niebie pojawi się więcej chmur, ale bez opadów.

Pomimo chłodnego poranka w ciągu dnia temperatury zdecydowanie wzrosną i wyniosą przeważnie od 11 do 15 stopni. Najcieplej będzie miejscami na zachodzie i północy, gdzie lokalnie termometry pokażą do około 17 stopni Celsjusza.

Najchłodniejszym regionami będą Wybrzeże oraz tereny podgórskie Karpat, gdzie maksymalnie można się spodziewać 7-8 stopni.

W górach trzeba uważać na mocniejszy wiatr, który wysoko w Tatrach może w porywach osiągać do 60 km/h. W reszcie kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, z lokalnymi mocniejszymi podmuchami, miedzy innymi na Wybrzeżu.

Pogoda przeważnie przyjazna. Trzeba uważać na wiatr

Dzięki większej ilości słońca w pierwszej połowie dnia pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm. Z czasem warunki osłabną do obojętnych, a tam, gdzie mocniej powieje, czyli nad morzem oraz na południowym wschodzie, mogą być niekorzystne.

Mapa Polski z podziałem na strefy według terminów agrotechnicznych; północna część kraju oznaczona kolorem jasnozielonym jako korzystna dla sadzenia roślin, południowa część zabarwiona na różowo sygnalizuje bardzo niekorzystne warunki
W większości Polski w środę doświadczymy korzystnych warunków - wynika z prognoz IMGW

Noc ze środy na czwartek miejscami również może być wietrzna, z podmuchami wysoko w górach osiągającymi do 70 km/h. Powinno być również nieco cieplej niż wcześniej i możliwe, że uda się uniknąć przymrozków. W kotlinach karpackich w nocy może być około zera stopni.

