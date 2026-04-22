Pogoda rano może zmylić. W ciągu dnia temperatury będą zupełnie inne
Poranek okazał się wymagający, z przymrozkami w wielu miejscach. Z każdą kolejną godziną jednak temperatury będą wzrastać i w najcieplejszych godzinach dnia miejscami osiągną 17 stopni Celsjusza. Choć środa będzie przeważnie spokojna, lokalnie trzeba będzie uważać na mocniejsze podmuchy wiatru.
Rano "na znacznym obszarze Polski występują przymrozki" - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przeważnie notuje się -2, -1 st. C, choć lokalnie przy gruncie nawet -6 stopni. Z czasem zrobi się jednak znacznie cieplej.
Więcej słońca w ciągu dnia. Będą cieplejsze miejsca
W środę pogoda w naszym kraju będzie zdecydowanie wyżowa, co oznacza spokojną aurę. Przeważnie będzie pogodnie, choć z czasem lokalnie na niebie pojawi się więcej chmur, ale bez opadów.
Pomimo chłodnego poranka w ciągu dnia temperatury zdecydowanie wzrosną i wyniosą przeważnie od 11 do 15 stopni. Najcieplej będzie miejscami na zachodzie i północy, gdzie lokalnie termometry pokażą do około 17 stopni Celsjusza.
Najchłodniejszym regionami będą Wybrzeże oraz tereny podgórskie Karpat, gdzie maksymalnie można się spodziewać 7-8 stopni.
W górach trzeba uważać na mocniejszy wiatr, który wysoko w Tatrach może w porywach osiągać do 60 km/h. W reszcie kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, z lokalnymi mocniejszymi podmuchami, miedzy innymi na Wybrzeżu.
Pogoda przeważnie przyjazna. Trzeba uważać na wiatr
Dzięki większej ilości słońca w pierwszej połowie dnia pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm. Z czasem warunki osłabną do obojętnych, a tam, gdzie mocniej powieje, czyli nad morzem oraz na południowym wschodzie, mogą być niekorzystne.
Noc ze środy na czwartek miejscami również może być wietrzna, z podmuchami wysoko w górach osiągającymi do 70 km/h. Powinno być również nieco cieplej niż wcześniej i możliwe, że uda się uniknąć przymrozków. W kotlinach karpackich w nocy może być około zera stopni.
-----