Pogoda przyniesie nieprzyjemne zjawiska. Warto zachować czujność

Poczujemy lekkie ocieplenie, ale pogoda nie będzie zbyt przyjazna. Znowu popada, a miejscami zagrzmi. Z najgorszymi warunkami trzeba się liczyć na północnym wschodzie. Tam burze przyniosą najsilniejszy deszcz oraz nieprzyjemny wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h.

Pogoda we wtorek nie zachwyci, szczególnie na północnym wschodzie. Tam mocniej popada, burz też nie zabraknie
Pogoda we wtorek nie zachwyci, szczególnie na północnym wschodzie. Tam mocniej popada, burz też nie zabraknie

Od weekendu doświadczamy wyraźnego ochłodzenia, jednak powoli widać lekkie oznaki poprawy. O ile w poniedziałek temperatury nie były jeszcze imponujące - w najcieplejszych Krakowie i Raciborzu zanotowano 21,8 st. C - we wtorek w ciągu dnia zrobi się nieco cieplej. Nie zabraknie jednak deszczu i burz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody na wtorek z nieprzyjemnymi akcentami

Poranek był chłodny w praktycznie całej Polsce, a najzimniejszą miejscowością była Jelenia Góra. Tam o godz. 8:00 było 7,1 st. C. W wielu miejscach kraju jest pochmurnie, lokalnie pada też słaby deszcz. Tego typu aura będzie nam towarzyszyć przez większość dnia. Jedynie na południowych i zachodnich krańcach może się przejściowo przejaśniać.

Na północy Polski trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Najgorszej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy Mazur, Suwalszczyzny i Podlasia, gdzie mogą występować burze.

Przyniosą one mocniejsze opady deszczu, sięgające 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, jednak miejscami może spaść do około 20 litrów wody. W trakcie burz powieje mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.

    Chociaż cały czas będzie dość chłodno jak na tę porę roku, zrobi się cieplej niż na samym początku tygodnia. Najwyższych temperatur można oczekiwać na Opolszczyźnie: do 24 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 21 stopni, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Mazurach - maksymalnie 15-16 st. C.

    Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami opadów, gdzie północno-wschodnia część kraju pokazuje intensywne opady deszczu, zaznaczone odcieniami niebieskiego, a większa część kraju w barwach beżowych, co oznacza brak opadów.
    We wtorek najsilniejsze deszcze i burze pojawią się na północnym wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Sporo zmian w ciągu dnia. Nieprzyjemnie na północy

    W większości kraju rano warunki będą obojętne, jednak z czasem poprawią się do korzystnych. Wieczorem, kiedy się ochłodzi, pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

    Mapa Polski z podziałem na strefy oznaczone różnymi kolorami i wzorami, informująca o warunkach biometrologicznych na dzień 26 sierpnia 2025; klucz po prawej stronie wyjaśnia znaczenie zastosowanych kolorów i wzorów, obejmujących korzystne, obojętne i ...
    Najgorszych warunków w ciągu dnia można się spodziewać na północnym wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

    Inaczej będzie na północnym wschodzie. Tam, z powodu mocniejszych opadów deszczu oraz burz warunki będą niekorzystne i w niektórych rejonach pozostaną takimi do wieczora.

