Pogoda. Nocą przymrozki i mgły

Już w czwartkowy wieczór opady deszczu ze śniegiem pojawiły się w Sudetach i Karpatach . "U podnóży gór padać będzie marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach śnieg. W Beskidach może go spaść do 5 cm, a w Tatrach nawet do 10 cm " - podaje serwis TwojaPogoda.pl. Mróz spowoduje, że na drogach i chodnikach tworzyć będzie się niebezpieczne oblodzenie . Kierowcy i piesi muszą zachować więc szczególną ostrożność.

"Miejscami wystąpią mgły, głównie na Pomorzu, z widzialnością do 200 m, osadzające szadź . Temp. minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Podlasiu, -4 w centrum, do -1 stopnia na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, na ogół północno-wschodni" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w Polsce. Śnieg przyjdzie z niżem

Jak wynika z prognozy pogody, następne dni przyniosą do Polski przyjemną aurę, ale tylko na chwilę, ponieważ do naszego kraju nadciąga jednak niż. To on przyniesie opady śniegu.