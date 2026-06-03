W skrócie W środę prognozowane są burze w zachodniej, południowej i centralnej Polsce, gdzie mogą wystąpić ulewne opady, silny wiatr oraz grad o średnicy do 3 cm.

IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, zwłaszcza w pasie od Wielkopolski przez Opolszczyznę i Górny Śląsk po Małopolskę, gdzie porywy wiatru mogą osiągać 85 km/h, a suma opadów nawet 45 mm.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w kilkunastu województwach, a w nocy prognozowane są przelotne opady i lokalne burze przede wszystkim w centrum, na południu i wschodzie kraju.

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Środa przyniesie w kraju wyraźne załamanie pogody. Według prognoz IMGW od zachodu nad Polskę będzie nasuwać się front atmosferyczny, przed którym pojawi się ciepłe i wilgotne powietrze, sprzyjające tworzeniu się burz.

Synoptycy wskazują, że pierwsze burze mogą tworzyć się już około południa. Z biegiem dnia zjawiska będą powoli przesuwać się z zachodu na wschód.

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Burze nadciągają nad Polskę. Niebezpiecznie w kilku regionach

Najbardziej niespokojna pogoda prognozowana jest w pasie od Wielkopolski po Górny Śląsk i Małopolskę. Tam burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 35 mm, a punktowo nawet do około 45 mm.

Groźny może być także wiatr. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 85 km/h, zwłaszcza od Wielkopolski po Opolszczyznę. Takie podmuchy mogą łamać gałęzie, utrudniać jazdę i powodować lokalne szkody.

Lokalnie możliwy jest również grad. IMGW prognozuje, że jego średnica może sięgać około 3 cm.

Front atmosferyczny nad Polską. Możliwe formacje burzowe

Z prognozy burzowej IMGW wynika, że warunki atmosferyczne będą sprzyjać lepszej organizacji burz. Powietrze będzie ciepłe i wilgotne, dlatego burze mogą szybko nabierać siły.

W praktyce oznacza to, że przed nadciągającym frontem mogą tworzyć się pasma burz. Takie burze potrafią szybko się organizować i przechodzić jedna po drugiej nad kolejnymi regionami, niosąc silny wiatr, ulewny deszcz i grad.

Na zachód i wschód od głównej strefy zagrożenia burze powinny być słabsze. Tam opady mogą sięgać około 20 mm, a wiatr w porywach do 65 km/h.

W pogodzie zrobi się groźnie. Synoptycy wydali ostrzeżenia I stopnia

W środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

dolnośląskim,

kujawsko-pomorskim,

lubuskim,

łódzkim,

małopolskim,

opolskim,

podkarpackim,

pomorskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

wielkopolskim

zachodniopomorskim.

Niespokojnie może być również po zmroku. W nocy prognozowane są przelotne opady deszczu i miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum kraju po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Suma opadów w tych regionach może wynieść do 15 mm, lokalnie około 20 mm.

Porywy wiatru w czasie burz początkowo mogą osiągać do 70 km/h. Synoptycy apelują, by w czasie burz unikać przebywania pod drzewami oraz zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i posesjach.

Warto także śledzić najnowsze komunikaty IMGW, ponieważ w wielu miejscach pogoda może ulec gwałtownej zmianie.

Prognoza pogody na środę. Wiadomo, gdzie będzie najcieplej

W dzień na północnym wschodzie kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze pojawi się więcej chmur, a od południowego zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 st. C na południowym zachodzie, do 22-25 st. C w większości kraju. Najcieplej będzie na południu, gdzie termometry mogą pokazać 27 st. C.

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