Pogoda podzieli Polskę na pół. Wiemy, gdzie warunki będą mniej przyjemne

Jakub Wojciechowski

Będzie spokojnie, ale nie zawsze przyjemnie. Warto cieplej się ubrać, nawet jeśli na zewnątrz świeci słońce. Silniejszy wiatr może bowiem wyraźnie obniżyć temperaturę odczuwalną. Najmocniej powieje w górach, a potem w części Wybrzeża.

Spokojna, łagodna pogoda w piątek będzie nam towarzyszyć w większości Polski. Miejscami mocniej powieje
Pogoda w piątek będzie spokojna i w wielu miejscach słoneczna. Temperatury odczuwalne będą niższe od tych na termometrachPAP/Krzysztof Świderski/IMGWmateriał zewnętrzny

Piątek będzie przeważnie spokojny, a temperatury w całym kraju dwucyfrowe, jednak w wielu miejscach poczujemy chłód. Stanie się tak za sprawą wiatru, przez który temperatura odczuwalna będzie niższa. Najmocniej powieje wysoko w górach, zwłaszcza w nocy - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ciepło, które nie wszędzie poczujemy. Lokalnie pokropi

Pogoda podzieli Polskę na chłodniejszą północ i wschód oraz cieplejszą reszt kraju. Nad morzem oraz na wschodzie będzie do około 10 stopni. Znacznie wyższe wartości zanotujemy w centrum i na zachodzie, gdzie termometry pokażą około 16 st. C, a miejscami na Kujawach do 18 stopni Celsjusza.

Najzimniejszym rejonem kraju w piątek będzie Podhale, gdzie w najcieplejszych godzinach dnia można liczyć na maksymalnie 9 stopni.

Mapa Polski ilustrująca anomalie temperatury z wyraźnym podziałem na cieplejszą zachodnią część kraju w odcieniach pomarańczowo-żółtych oraz chłodniejszą wschodnią część oznaczoną kolorami niebieskimi
Na północy będzie przeważnie cieplej i miejscami zanotujemy do około 18 stopni, jednak temperatura odczuwalna może być wyraźnie niższaWXChartsmateriał zewnętrzny

Na zachodzie aura będzie łagodniejsza i tam pojawi się więcej przejaśnień, a w innych regionach zachmurzenie może być większe, z możliwymi miejscowymi przelotnymi opadami deszczu.

Chociaż wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to lokalnie również porywisty, co w wielu miejscach może obniżyć temperaturę odczuwalną o kilka stopni.

Najmocniej powieje wysoko w górach, gdzie podmuchy osiągną do 60 km/h. W nocy wiatr będzie jeszcze mocniejszy, także na północy.

Zobacz również:

W czwartek na wschodzie Polski trzeba się przygotować na silniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h - informuje IMGW
Polska

Jedno zjawisko położy się cieniem na ciepłym dniu. 60 km/h na nizinach

Połowa Polski z mniej korzystną aurą. Góry wypełnione wiatrem

Pogoda w piątek będzie znacznie lepsza na zachodzie, gdzie w ciągu dnia warunki będą korzystne. Mieszkańcy zachodniej połowy Polski muszą się przygotować na to, że tam warunki pogorszą się do niekorzystnych.

mapa Polski podzielona kolorystycznie na dwie strefy: zachodnią, oznaczoną zielonym kolorem jako korzystną pod względem biometu, oraz wschodnią, oznaczoną na różowo, jako niekorzystną
Warunki pogodowe będą się różnić, w zależności od regionu. Na zachodzie będą niekorzystneIMGWmateriał zewnętrzny

Noc z piątku na sobotę bardziej pochmurna i deszczowa może być na południowym wschodzie. Możliwe przygruntowe przymrozki do -1 stopnia możemy zanotować lokalnie na północnym wschodzie. Wysoko w Sudetach powieje w porywach do 90 km/h, a na Pomorzu Zachodnim nad ranem trzeba będzie uważać na podmuchy do 65 km/h.

Zobacz również:

Pogoda na majówkę 2026 może być skomplikowana. Z zachodu nadejdzie ocieplenie, ale może nie dotrzeć do wschodniej Polski
Polska

Majówka z wyraźną anomalią. Widać ją w prognozie długoterminowej

-----

"Wydarzenia": Czwarty dzień czarnego tygodnia. W kasie NFZ brakuje 18 miliardów złotychPolsat News

Najnowsze