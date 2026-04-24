Piątek będzie przeważnie spokojny, a temperatury w całym kraju dwucyfrowe, jednak w wielu miejscach poczujemy chłód. Stanie się tak za sprawą wiatru, przez który temperatura odczuwalna będzie niższa. Najmocniej powieje wysoko w górach, zwłaszcza w nocy - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ciepło, które nie wszędzie poczujemy. Lokalnie pokropi

Pogoda podzieli Polskę na chłodniejszą północ i wschód oraz cieplejszą reszt kraju. Nad morzem oraz na wschodzie będzie do około 10 stopni. Znacznie wyższe wartości zanotujemy w centrum i na zachodzie, gdzie termometry pokażą około 16 st. C, a miejscami na Kujawach do 18 stopni Celsjusza.

Najzimniejszym rejonem kraju w piątek będzie Podhale, gdzie w najcieplejszych godzinach dnia można liczyć na maksymalnie 9 stopni.

Na północy będzie przeważnie cieplej i miejscami zanotujemy do około 18 stopni, jednak temperatura odczuwalna może być wyraźnie niższa WXCharts materiał zewnętrzny

Na zachodzie aura będzie łagodniejsza i tam pojawi się więcej przejaśnień, a w innych regionach zachmurzenie może być większe, z możliwymi miejscowymi przelotnymi opadami deszczu.

Chociaż wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to lokalnie również porywisty, co w wielu miejscach może obniżyć temperaturę odczuwalną o kilka stopni.

Najmocniej powieje wysoko w górach, gdzie podmuchy osiągną do 60 km/h. W nocy wiatr będzie jeszcze mocniejszy, także na północy.

Połowa Polski z mniej korzystną aurą. Góry wypełnione wiatrem

Pogoda w piątek będzie znacznie lepsza na zachodzie, gdzie w ciągu dnia warunki będą korzystne. Mieszkańcy zachodniej połowy Polski muszą się przygotować na to, że tam warunki pogorszą się do niekorzystnych.

Warunki pogodowe będą się różnić, w zależności od regionu. Na zachodzie będą niekorzystne IMGW materiał zewnętrzny

Noc z piątku na sobotę bardziej pochmurna i deszczowa może być na południowym wschodzie. Możliwe przygruntowe przymrozki do -1 stopnia możemy zanotować lokalnie na północnym wschodzie. Wysoko w Sudetach powieje w porywach do 90 km/h, a na Pomorzu Zachodnim nad ranem trzeba będzie uważać na podmuchy do 65 km/h.

"Wydarzenia": Czwarty dzień czarnego tygodnia. W kasie NFZ brakuje 18 miliardów złotych Polsat News