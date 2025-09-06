W skrócie Nad Polską w niedzielę i poniedziałek przewiduje się zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i wschodzie.

Lokalnie mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu, gradem oraz silniejszym wiatrem, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i podwyższonym stanem wód w niektórych regionach, szczególnie na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w południowej części Małopolski i Podkarpacia.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody. Niedziela pod znakiem deszczu. Temperatura nie będzie zachwycać

Na wschodzie kraju lokalnie również burze z opadami deszczu do około 25 mm, możliwy grad. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza do 24 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu, od 17 stopni Celsjusza do 19 stopni.

Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie możliwe również burze. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza do 15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich - tam od 7 stopni Celsjusza do 9 stopni, a lokalnie w Karpatach w obniżeniach terenu spadek do 5 stopni. Najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 17 stopni Celsjusza.

Burze i ulewy nad Polską. W kilku regionach obowiązują ostrzeżenia

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, początkowo miejscami również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, w drugiej połowie dnia na południu i w centrum również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza do 26 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, od 19 stopni Celsjusza do 21 stopni. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W sobotę wciąż obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert pierwszego stopnia przed burzami z opadami deszczu dotyczy województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części woj. mazowieckiego.

W województwach tych obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Alert ten dotyczy także południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego.

