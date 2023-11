Pogoda ani na moment nie odpuszcza . Wichury, które w czwartek siały spustoszenie w kilku regionach kraju, wreszcie osłabną. To jednak nie oznacza nadejścia spokojnej aury. W kolejnych dniach czeka nas prawdziwa zima. To zasługa głębokiego niżu Niklas, który wędruje do nas znad Rosji i sprowadzi do Polski chłodniejsze powietrze z Arktyki.

Pogoda. Niż Niklas niesie mróz. Arktyczny powiew

W piątek, w porównaniu do poprzedniego dnia, w pogodzie zrobi się wyraźnie chłodniej. To także wpływ niżu Niklas, który odpowiada za zmiany, które obserwujemy od czwartku. Na zachodzie, na Wybrzeżu i lokalnie na południu kraju temperatura wzrośnie maksymalnie do 4-5 stopni Celsjusza. I to będą - jak podkreśla synoptyk IMGW - najwyższe wartości. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - tam ok. 1 stopień Celsjusza.