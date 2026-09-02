Poranek był spokojny, choć niezbyt ciepły. O godz. 8:00 najchłodniejsze było Kłodzko, z temperaturą na poziomie 11,1 st. C. W ciągu dnia będzie jednak wyraźnie cieplej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Pomimo łagodnej aury miejscami trzeba będzie uważać, ponieważ może zagrzmieć - prognozuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie przyda się parasol.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda spokojna, ale nie wszędzie. Synoptycy wskazują burzowe rejony

W porównaniu z wcześniejszymi dniami w środę będzie spokojnie, z niewielkim zachmurzeniem. Aura zepsuje się na północy, wschodzie i południowym wschodzie - tam może przelotnie popadać deszcz, a także mogą wrócić burze.

Na północy burze, jeśli w ogóle się pojawią, to nie będą zbyt mocne, z opadami do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 50-65 km/h.

Burze w środę mogą się pojawić na północy, północnym wschodzie oraz południowym wschodzie. W innych miejscach będzie spokojnie WXCharts materiał zewnętrzny

Także na południowym wschodzie nie należy się spodziewać bardzo gwałtownych zjawisk - ewentualne burze wystąpią w postaci pojedynczych komórek z nieco słabszymi opadami niż na północnym wschodzie.

We wszystkich pozostałych regionach pogoda będzie spokojna, ze słabym i umiarkowanym wiatrem, a mocniejsze podmuchy mogą wystąpić praktycznie tylko nad morzem.

Ciepło nie odpłynie całkowicie. Lepiej na południu

Wartości na termometrach będą zbliżone do tych z wcześniejszych dni. To oznacza nieco mniej na Suwalszczyźnie i północy: od 18 do 20 stopni, około 22 w centrum do maksymalnie 24-25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Z powodu większego zachmurzenia i przelotnego deszczu na północy kraju pogoda wciąż będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Niekorzystne warunki utrzymają się na północy Polski, podczas gdy na południu sytuacja pogodowa w wielu miejscach będzie wyraźnie lepsza IMGW materiał zewnętrzny

W reszcie Polski warunki będą przeważnie obojętne, choć miejscami, szczególnie na południowym wschodzie, mogą się poprawić do korzystnych.

-----