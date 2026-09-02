Pogoda pod mocnym wpływem jesieni. Parasol jednak się przyda

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Lato jest coraz słabsze, a jesień zyskuje na sile. W środę wyraźnie odczujemy zjawiska typowe dla tych dwóch pór roku. To oznacza, że nie będzie jeszcze zdecydowanego ochłodzenia, za to lokalnie zrobi się mokro, do tego zagrzmi i mocniej powieje.

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Deszcz i możliwe burze w kilku rejonach Polski w środę - wskazuje prognoza pogody IMGW. Będzie jeszcze dość ciepło
W środę również może popadać w niektórych miejscach, najmocniej podczas burz na północy i południu - prognozuje IMGWKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Poranek był spokojny, choć niezbyt ciepły. O godz. 8:00 najchłodniejsze było Kłodzko, z temperaturą na poziomie 11,1 st. C. W ciągu dnia będzie jednak wyraźnie cieplej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Pomimo łagodnej aury miejscami trzeba będzie uważać, ponieważ może zagrzmieć - prognozuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie przyda się parasol.

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Pogoda spokojna, ale nie wszędzie. Synoptycy wskazują burzowe rejony

W porównaniu z wcześniejszymi dniami w środę będzie spokojnie, z niewielkim zachmurzeniem. Aura zepsuje się na północy, wschodzie i południowym wschodzie - tam może przelotnie popadać deszcz, a także mogą wrócić burze.

Na północy burze, jeśli w ogóle się pojawią, to nie będą zbyt mocne, z opadami do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 50-65 km/h.

Mapa pogodowa Europy Środkowej z uwidocznionym intensywnym opadem i burzą w centralnej części Polski, rozproszonymi opadami deszczu w północno-wschodniej Polsce oraz wyżem atmosferycznym na południu kontynentu.
Burze w środę mogą się pojawić na północy, północnym wschodzie oraz południowym wschodzie. W innych miejscach będzie spokojnieWXChartsmateriał zewnętrzny

Także na południowym wschodzie nie należy się spodziewać bardzo gwałtownych zjawisk - ewentualne burze wystąpią w postaci pojedynczych komórek z nieco słabszymi opadami niż na północnym wschodzie.

We wszystkich pozostałych regionach pogoda będzie spokojna, ze słabym i umiarkowanym wiatrem, a mocniejsze podmuchy mogą wystąpić praktycznie tylko nad morzem.

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Jakub Wojciechowski

Ciepło nie odpłynie całkowicie. Lepiej na południu

Wartości na termometrach będą zbliżone do tych z wcześniejszych dni. To oznacza nieco mniej na Suwalszczyźnie i północy: od 18 do 20 stopni, około 22 w centrum do maksymalnie 24-25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Z powodu większego zachmurzenia i przelotnego deszczu na północy kraju pogoda wciąż będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Mapa Polski z podziałem na strefy bioklimatyczne na dzień 2 września 2026 roku, oznaczająca obszary korzystne, niekorzystne i bardzo niekorzystne bioklimatycznie przy użyciu kolorów oraz symboli, wraz z zaznaczonymi liniami granic tych stref.
Niekorzystne warunki utrzymają się na północy Polski, podczas gdy na południu sytuacja pogodowa w wielu miejscach będzie wyraźnie lepszaIMGWmateriał zewnętrzny

W reszcie Polski warunki będą przeważnie obojętne, choć miejscami, szczególnie na południowym wschodzie, mogą się poprawić do korzystnych.

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Jakub Wojciechowski

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