W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego.

W poniedziałek prognozowana jest zmiana pogody, z opadami deszczu i burzami na zachodzie oraz północy kraju.

W kilku województwach, m.in. na Podlasiu, Mazowszu i kujawsko-pomorskim, odnotowano ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego. Na tym obszarze możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 13 stopni C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 2 do 5 stopni C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W górach wiatr delikatnie porywisty.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

IMGW ostrzega dwa województwa. Wydano alerty przed przymrozkami

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 21 w niedzielę, do godz. 6.30 w poniedziałek. Lokalnie w obniżeniach terenu prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia C, przy gruncie do -3 stopni C.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

W poniedziałek w ciągu dnia na południowym wschodzie nadal słonecznie i niemal bezchmurnie. Na pozostałym obszarze Polski nieco więcej chmur, miejscami zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu z burzami na zachodzie oraz północy. Prognozowana suma opadów na północy do 15 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna osiągnie od 22 stopni C na północnym zachodzie, do 27 stopni C na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem, od 13 do 15 stopni C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem głównie zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Poza tym zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. Początkowo na północy możliwe również burze. Termometry wskażą od 7 stopni C na północy, do 13 stopni C na południu i południowym zachodzie.

Najchłodniej będzie w Zakopanem: 6 stopni C. Wiatr będzie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na pozostałym obszarze słaby i zmienny. W Sudetach możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

IMGW bije na alarm. "Ekstremalne zagrożenie" w polskich lasach

Nadal niebezpiecznie wygląda sytuacja w polskich lasach. W niedzielę ekstremalne zagrożenie pożarowe odnotowano w kilku województwach, m.in. na Podlasiu, Mazowszu i woj. kujawsko-pomorskim.

"Sucha ściółka leśna i sprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko doprowadzić do pożaru" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Stopień zagrożenia Instytut ustala na podstawie parametrów meteorologicznych, jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów oraz wilgotność ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

"Wydarzenia": Pogoda idealna do grilla, ale sprzyja też pożarom w lasach Polsat News