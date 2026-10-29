Pogoda pełna wyzwań. "Pamiętajcie o cieplejszym ubraniu"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zaczął się nieprzyjemny dzień. Od rana lokalnie utrzymują się gęste mgły, a nawet po ich ustąpieniu niebo się nie przejaśni. W większości kraju będzie pochmurnie, do tego niezbyt ciepło. W wielu regionach będzie poniżej 10 stopni.

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Poranne gęste mgły w Polsce. W czwartek rozproszą się przed południem, ale reszta dnia nie będzie pogodna
Pogoda w czwartek rano przyniosła gęste mgły na zachodzie, w centrum i południu. W ciągu dnia błękitnego nieba nie zobaczymyJakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Od rana w centrum, na południu i zachodzie panują gęste mgły, które miejscami sprawiają, że widoczność jest ograniczona do 100-300 metrów.

Taki poranek będzie wstępem do "chłodnego, pochmurnego i miejscami deszczowego dnia" - czytamy w prognozie pogody na czwartek, przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Podczas porannych podróży zachowajcie ostrożność" - radzą synoptycy.

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Pogoda bez pozytywów. Tak będzie przez cały dzień

Mgły powinny się rozproszyć jeszcze przed południem, jednak ich ustąpienie nie przyniesie wyraźniejszej poprawy.

W czwartek znajdziemy się pod wpływem przemieszczającej się na wschód zatoki niżu znad Morza Norweskiego z chłodnym frontem atmosferycznym. W zdecydowanej większości kraju będzie pochmurnie, a w wielu rejonach popada deszcz lub mżawka.

Będzie chłodno: od 8-9 stopni na południu, w centrum i na północnym wschodzie do 13 st. C w zachodniej Polsce. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich - tam można liczyć najwyżej na 7 stopni.

"Pamiętajcie o cieplejszym ubraniu" - podkreśla IMGW w prognozie na czwartek.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Europie, przedstawiająca wyraźny podział między cieplejszymi obszarami na wschodzie i południowym wschodzie kontynentu a chłodniejszymi regionami w centrum i na południu, z kolorami wskazującymi odchylenia od średn...
W czwartek w najcieplejszych miejscach możemy liczyć na 13 stopni Celsjusza. W wielu regionach będzie jednak poniżej 10 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Wobec pochmurnej i nieprzyjaznej pogody w całym kraju jedynym pocieszeniem może być fakt, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie obniży znacząco odczuwalnej temperatury.

Pogoda. Wilgotno i niekorzystnie. Z niewielkimi wyjątkami

Jak wskazują synoptycy "wilgotna pogoda z dużym lub całkowitym zachmurzeniem oraz z opadami atmosferycznymi przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływała na organizm człowieka".

Na zachodzie warunki rano również będą niekorzystne, ale podczas przejściowych przejaśnień poprawią się do korzystnych, a wieczorem staną się obojętne.

Mapa Polski z podziałem na strefy biometu na dzień 29 października 2026 roku, prezentująca duży obszar centralnej i wschodniej części kraju oznaczony kolorem czerwonym jako bardzo niekorzystny, fragment północno-zachodni jako niekorzystny, a region zac...
Pogoda w czwartek przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm w niemal całym krajuIMGWmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca wrócą słaby deszcz i mżawka. Pojawią się też kolejne mgły, głównie na zachodzie, Pojezierzu Pomorskim i terenach podgórskich - tam widzialność spadnie do 500, a lokalnie do 200 metrów.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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