Najspokojniej w piątek będzie w zachodniej połowie kraju. Na wschodzie z kolei trzeba uważać na silne podmuchy , dochodzące do 65, a na północnym wschodzie lokalnie do 70 km/h . Związane z tym żółte alerty IMGW pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 10:00 do 16:00. Wiele wskazuje na to, że będzie to jedyne tak niekorzystne zjawisko w piątek.