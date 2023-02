Na pozostałym obszarze również opady mżawki, ale raczej bez tendencji do zamarzania. Lokalnie tworzyć się będą mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura minimalna od minus 12 w obszarach podgórskich Karpat, minus 5 na krańcach południowo-wschodnich Polski, w centrum około zera, do 3-4 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i nad morzem okresami porywisty, głównie zachodni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Niebezpieczna pogoda w Polsce. Nadchodzi ocieplenie Polsat News