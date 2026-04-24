Pogoda niedługo całkowicie się załamie. Śnieg to tylko jedno ze zjawisk

Jakub Wojciechowski

"Będzie chłodno, pochmurnie, deszczowo i wietrznie" - nie mają wątpliwości synoptycy opisujący pogodę na weekend. Najpierw nad morzem pojawią się niebezpieczne wichury, z podmuchami o prędkości zbliżonej do 100 km/h. Potem zdecydowanie się ochłodzi: w niedzielę będzie maksymalnie 13 stopni, do tego na wschodzie zacznie padać deszcz ze śniegiem.

Deszcz ze śniegiem w niedzielę może popadać w całej wschodniej połowie kraju. Zrobi się znacznie zimniej
Weekend będzie bardzo wietrzny, zwłaszcza na północy. W niedzielę wyraźnie się ochłodzi i na wschodzie w wielu miejscach spadnie deszcz ze śniegiem

W skrócie

  • Pogoda w Polsce wkrótce się pogorszy, przewidywane są silne wichury, ochłodzenie i opady deszczu ze śniegiem.
  • IMGW wydał pomarańczowe ostrzeżenia dla północnych województw z powodu prognozowanych porywów wiatru do 95 km/h.
  • W niedzielę temperatura spadnie do maksymalnie 13 stopni, na wschodzie przewidziane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej.
To ostatnie spokojne godziny. Pogoda w Polsce niedługo zdecydowanie się zepsuje. Najpierw zacznie mocno wiać - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już z tego powodu pomarańczowe ostrzeżenia dla dwóch województw. W połowie weekendu czeka nas znaczne ochłodzenie. Wraz z nim wrócą opady deszczu ze śniegiem w połowie Polski.

Wichury spadną na Polskę. Niebezpiecznie nad Bałtykiem

"Najbliższe dwa dni raczej pogodne i tylko gdzieniegdzie słaby deszcz. Jeszcze ciepło, w sobotę temperatura wzrośnie do około 20 st. C na południu kraju. Od niedzieli napływ powietrza arktycznego i zmiana pogody. Będzie chłodno, pochmurnie, deszczowo i wietrznie, okresami opady deszczu ze śniegiem" - napisali synoptycy IMGW w prognozie pogody na najbliższe dni.

Pierwszą oznaką pogarszającej się aury będzie silny wiatr. Z tego powodu w piątek po południu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia dla północnej części województw:

  • pomorskiego;
  • północno-wschodniej części zachodniopomorskiego.

Na tych terenach "prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 95 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

Mapa Europy prezentująca prognozę maksymalnych porywów wiatru, z wyróżnionymi silnymi podmuchami wiatru na północy kontynentu oraz w niektórych rejonach zachodniej Europy, oznaczonymi intensywnymi kolorami od żółtego przez pomarańczowy do czerwonego; n...
Od soboty na północy trzeba uważać na wichury dochodzące w porywach do niemal 100 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

Oprócz tego w północno-zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia - tam podmuchy mogą osiągać do 75 km/h.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 9:00 w sobotę i utrzymają się do północy.

Sobota będzie ostatnim z serii cieplejszych dni, jednak nie na północy. Nad morzem w ciągu dnia będzie maksymalnie około 9-10 stopni, w dodatku silny wiatr może jeszcze obniżyć temperaturę odczuwalną.

Im dalej na południe, tym będzie cieplej: w centrum termometry pokażą około 17, a na południu nawet 20-21 stopni Celsjusza.

W północnej Polsce pogoda będzie gorsza, z większym zachmurzeniem i miejscowymi przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe będą również burze. Na południu powinno być pogodnie.

Do Polski wraca śnieg. Wymiesza się z deszczem

Pogoda szybko się zmieni. W drugiej połowie weekendu czeka nas wyraźne załamanie. Niedziela będzie pochmurna, a miejscowe rozpogodzenia wystąpią praktycznie tylko na zachodzie.

Wschodnia połowa Polski doświadczy przelotnych opadów deszczu, lokalnie wymieszanego ze śniegiem. Miejscami może też padać tam krupa śnieżna, a w górach sam śnieg.

Mapa pogodowa Polski z podziałem na województwa, ilustrująca natężenie opadów atmosferycznych w różnych regionach; największe skupiska silniejszych opadów zaznaczone są fioletowymi plamami na północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju, natomias...
Deszcz wymieszany ze śniegiem w niedzielę może padać w praktycznie całej wschodniej PolsceWXChartsmateriał zewnętrzny

Będzie zdecydowanie chłodniej niż dotychczas - temperatura w ciągu dnia spadnie do 7 st. C na północy oraz do około 10 stopni we wschodniej połowie kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, jednak tam nie ma co liczyć na więcej niż 13 stopni Celsjusza.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, na której zachodnia część kontynentu, szczególnie Francja, Hiszpania i południowe Wyspy Brytyjskie, wyróżnia się intensywnie czerwonym kolorem wskazującym na znacznie wyższe temperatury niż norma, podc...
Niedziela upłynie pod znakiem wyraźnie niższych temperatur w całym krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr nieco osłabnie, jednak wciąż będzie dość silny, a na północnym wschodzie może w porywach osiągać do 80 km/h.

