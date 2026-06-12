Pogoda nie zachwyci. Będzie rejon, w którym deszcz wymiesza się ze śniegiem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Deszcze, burze, grad, a nawet trochę śniegu. Takich opadów możemy się spodziewać w ciągu dnia. Biało może się zrobić na szczytach najwyższych polskich gór, zaś niżej pogoda bardziej może się kojarzyć z jesienią niż wiosną. Również ze względu na temperatury.

Deszcze i burze w piątek na pewno się pojawią - prognozuje IMGW. Zagrzmi we wschodniej i miejscami w centralnej Polsce
Deszcz w piątek może popadać w praktycznie całym kraju. Na wschodzie trzeba uważać na burze, przed którymi ostrzega IMGWJakub WłodekAgencja Wyborcza

W czwartek burze najpierw pojawiły się nad wschodnią, a potem nad zachodnią Polską. Tym razem skupią się na wschodnich regionach i miejscami utworzą się jeszcze przed południem. Najbardziej wymagająca będzie jednak druga połowa dnia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda nie chce się poprawić. Wysoko w Tatrach deszcz zmiesza się ze śniegiem

Gęste, deszczowe chmury znowu zasłonią większość Polski. Nieco jaśniej będzie tylko rano miejscami na północy, zachodzie, w centrum oraz na wschodzie. Z czasem jednak także w tych rejonach mocno się zachmurzy.

W dużej części kraju przelotnie popada deszcz, zaś na wschodzie utworzą się burze, które lokalnie przyniosą intensywniejsze opady: do 10 litrów wody na metr kwadratowy w centrum i nawet 25 litrów na wschodzie. Trzeba też uważać na lokalny grad o średnicy do 2 cm, a także na porywy wiatru dochodzące do 65 km/h.

Burze skoncentrują się na wschodnich regionach kraju i powinni się z nimi liczyć mieszkańcy terenów rozciągających się od Warmii i Mazur, przez wschodnie Mazowsze, Lubelszczyznę po Podkarpacie, ale zagrzmieć może również w centrum.

Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia, które utrzymają się od południa do godz. 20:00.

Najwięcej burz pojawi się po południu, choć lokalnie mogą się one utworzyć nieco wcześniej.

Ciekawie może się zrobić na szczytach Tatr: możliwe że tam w piątek popada jeszcze deszcz ze śniegiem.

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Jeśli ktoś po cichu liczył na ocieplenie, najnowsze prognozy mogą go rozczarować. Piątek będzie nie tylko mokrym i nieprzyjemnym, lecz przede wszystkim chłodnym dniem.

Tylko lokalnie na Mazowszu termometry mogą pokazać około 20 stopni Celsjusza - w reszcie kraju w ciągu dnia będzie najwyżej kilkanaście stopni: do 16-17 na wschodzie i około 18 w zachodniej Polsce.

Na terenach podgórskich Karpat nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 14 st. C.

Dodatkowo na zachodzie i nad morzem porywisty wiatr może jeszcze obniżyć temperaturę odczuwalną. Przeważnie będzie jednak słaby i umiarkowany, a najsilniejsze podmuchy wystąpią w trakcie burz.

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