Polska cały czas znajduje się w polu podwyższonego ciśnienia. Jak to wpływa na pogodę? Rano mogą utrzymywać się jeszcze stopniowo zanikające, marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m.

- Słaby, wręcz symboliczny, śnieg możliwy jest jedynie na wschodzie kraju - zaznaczya Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z najnowszej prognozy pogody wynika, że temperatura maksymalna w środę wyniesie od ok. minus 3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju do 2 stopni na plusie na zachodzie i na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat, zwłaszcza na Podhalu, będzie zimniej. Tam w najcieplejszym momencie dnia zaledwie ok. minus 6 stopni Celsjusza.

Reklama

Pogoda. Zima w Polsce. Apel o niewchodzenie na lód

Walczak zaznaczył, że choć na rzekach i jeziorach pojawiły się zjawiska lodowe, to lód jest dość słaby, stąd apele, do których przyłącza się IMGW, o niewchodzenie na lód. Wiatr w środę będzie słaby i umiarkowany. Jedynie nad samym morzem porywisty, z kierunków południowych.

Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym, bez opadów.

- Będą się tworzyć lokalne mgły, zwłaszcza w centralnej Polsce, ograniczające widzialność do ok. 500 m. One nie będą tak uciążliwe jak poprzedniej nocy - powiedział Walczak.