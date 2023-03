Pogoda w marcu nie da nam odetchnąć. Nadchodząca noc będzie mroźna. Możliwy jest nawet dwucyfrowy mróz - do minus 11 stopni. Zimno będzie w centrum i na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą do - 5 stopni Celsjusza, a na Podlasiu nawet do - 6. Na Pomorzu i temperatury będą wahać się od - 3 do - 4 st. C. Na południu będzie nieco poniżej zera.

Pogoda w Polsce. Możliwy dwucyfrowy mróz

Noc będzie pochmurna, z opadami śniegu, a na południowym zachodzie deszczu ze śniegiem. Wiat będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje nad morzem i w górach, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

Reklama

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia