Pogoda nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Burze od samego rana

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zagrzmi od rana, jednak naprawdę niebezpiecznie zrobi się w okolicach południa. Wtedy burz pojawi się więcej i mogą się rozbudowywać. Do wielu części kraju przyniosą mocniejsze opady deszczu i drobnego gradu oraz porywy wiatru przekraczające 70 km/h. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla siedmiu województw.

Burze w Polsce zaczną się rano, a więcej pojawi się ich przed południem. W siedmiu województwach obowiązują alerty IMGW
W czwartek burze mogą wystąpić w większości Polski, choć najbardziej trzeba na nie uważać na zachodzie i północy - prognozuje IMGWbrj01/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

"Burze prawdopodobne są w większości kraju" - podkreślają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie zamieszczonej na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku. Najwięcej będzie ich w północnej, północno-zachodniej i centralnej Polsce.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Nie będzie spokoju w czwartek. Od burz nie uciekniemy

Bieżący tydzień od samego początku nas nie rozpieszcza i w czwartek również warunki będą bardzo wymagające, choć nie wszędzie.

Dzień będzie pochmurny, choć pod jego koniec na północy i południowym wschodzie kraju powinno się przejaśnić. Najspokojniej będzie na południowym wschodzie, gdzie nie powinno padać. W pozostałych regionach powinniśmy się natomiast przygotować nie tylko na deszcz, lecz również burze.

Wyładowania atmosferyczne miejscami na zachodzie mogą występować od rana, jednak więcej burz pojawi się jeszcze przed południem - trzeba się z nimi liczyć mniej więcej od godz. 10:00, początkowo w rejonie Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej.

Burze szybko przemieszczą się w kierunku Pomorza, Kujaw, Mazowsza, Warmii i Mazur i "z upływem kolejnych godzin miejscami będą się one łączyć w formacje wielokomórkowe" - zwracają uwagę synoptycy IMGW.

W drugiej połowie dnia burze mogą się pojawić również na południu, szczególnie na pograniczu Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolski. Z powodu burz obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia w województwach:

  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wschodniej połowie zachodniopomorskiego;
  • centralnej i zachodniej części warmińsko-mazurskiego;
  • północno-wschodniej połowie wielkopolskiego;
  • północno-zachodnich rejonach łódzkiego;
  • zachodnich rejonach mazowieckiego.

Powyższe ostrzeżenia utrzymają się w godz. 13:00-19:00.

Północna część Polski zaznaczona na żółto, z widocznymi granicami województw i wyróżnioną lokalizacją miasta Warszawa na czerwono.
Z powodu burz wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w siedmiu województwachIMGWmateriał zewnętrzny

W trakcie tych burz mocniej popada deszcz - suma opadów może sięgać 10, a miejscami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może również padać drobny grad, punktowo może go być więcej.

Mapa pogodowa Polski z zaznaczonymi intensywnymi opadami w zachodniej i północnej części kraju, wysokim ciśnieniem nad wschodem oraz szczegółową legendą opadów i temperatury.
Najwięcej burz w czwartek można się spodziewać na zachodzie, północy i w centrumWXChartsmateriał zewnętrzny

Szczególnie trzeba będzie jednak uważać na niebezpieczny wiatr, który w trakcie burz może lokalnie osiągać w porywach do 75 km/h.

Zobacz również:

Burze nasilą się w czwartek i choć kolejnego dnia nieco odpuszczą, to jeszcze przed końcem tygodnia wrócą do wielu miejsc
Polska

Burze do samego końca. Tydzień pełen pogodowych wyzwań

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Warunki nie zachwycą. Wyjątek w jednym regionie

Wymagająca, deszczowa i burzowa aura nie oznacza, że będzie zimno. Temperatury będą wyraźnie wyższe niż w środę, choć wciąż niezbyt imponujące i wyniosą od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum do maksymalnie 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.

Najchłodniej w ciągu dnia będzie miejscami nad morzem, gdzie nie powinniśmy się spodziewać więcej niż około 10 stopni.

Przez cały czwartek warunki będą w najlepszym przypadku obojętne. Tam, gdzie wystąpi porywisty wiatr i burze pogorszą się do niekorzystnych.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami o różnym stopniu korzystności warunków bioklimatycznych na dzień 14 maja 2026, wyróżniająca strefy niekorzystne na większości terytorium oraz obszar o zmiennej wartości bioklimatycznej na południowym wschodzie kraju...
W prawie całym kraju możemy się spodziewać obojętnych lub niekorzystnych warunków - informuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Tylko na południowym wschodzie początkowo pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak z czasem również tam warunki zmienią się na niekorzystne.

Zobacz również:

W połowie tygodnia możemy zanotować miejscami nocne przymrozki. Chłodno będzie również w ciągu dnia, przez dużą część tygodnia
Polska

Rozpoczyna się seria zmian w pogodzie. Zrobi się niebezpiecznie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'' o bankructwie szpitali: Trzeba zmienić finansowanie służby zdrowiaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze