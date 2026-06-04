Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. IMGW alarmuje, seria ostrzeżeń
Aura w długi weekend nie będzie nas rozpieszczać. Z najnowszych prognoz pogody wynika, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się opadów deszczu i niskich temperatur. Nie ma też co liczyć na słoneczne godziny. IMGW wydało także serię ostrzeżeń przed burzami.
W skrócie
- Prognozy IMGW zapowiadają zachmurzenie, przelotne opady deszczu i lokalne burze na zachodzie w nocy po Bożym Ciele.
- W piątek przewidywane są chmury i deszcz z możliwymi przejaśnieniami na wschodzie; temperatura od 7 do 26 st. C w zależności od regionu.
- W nocy ze środy na czwartek strażacy interweniowali ponad 2300 razy w związku z intensywnymi opadami i burzami, głównie na Śląsku i w woj. łódzkim.
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Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy po Bożym Ciele czeka nas zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu. Szczególnie nieprzyjemna aura będzie panować na zachodzie, gdzie lokalnie mogą pojawić się także burze.
Z kolei na wschodzie i południu Polski możemy spodziewać się mgieł, które ograniczą widoczność do ok. 300 metrów. Temperatura w całym kraju sięgnie od 10 do 15 st. C.
Pogoda na długi weekend. Co czeka nas w piątek?
Pogoda nie będzie nas rozpieszczać także w piątek, kiedy królować będą chmury i deszcz, miejscami sięgający poziomu 30 milimetrów na metr kwadratowy. Na przejaśnienia mogą liczyć wyłącznie mieszkańcy wschodniej części Polski, choć i oni muszą być gotowi na przelotne opady.
Na wschodzie i południu będziemy mieć do czynienia z najwyższymi temperaturami - sięgającymi nawet 26 st. C. W pozostałej części Polski termometry pokażą najwyżej ok. 20 st. C. - a prawdopodobnie wyraźnie mniej.
Podobne warunki atmosferyczne utrzymają się także w nocy, choć tym razem będziemy mieli do czynienia z nieco większymi rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalnie zanikające burze.
Termometry pokażą temperatury od 7 do 13 st. C. - najzimniej będzie w Sudetach, najcieplej z kolei nad morzem. Synoptycy z IMGW ostrzegają także przed mgłami, które mogą dać się we znaki kierowcom.
Prognoza pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami
Układ temperatur odwróci się w sobotę, kiedy wyższe wartości pokażą termometry na zachodzie Polski - tam do 25 st. C., w porównaniu do maksymalnie 20 st. C. na wschodzie.
Wciąż nie mamy co liczyć na bezchmurne niebo. Prognozy przewidują umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady deszczu.
W najbliższych dniach problematyczne mogą okazać się także burze. IMGW wydał serię ostrzeżeń I stopnia dla zachodniej i południowo-wschodniej części Polski właśnie przed tym zjawiskiem. Komunikat obowiązuje do piątkowego południa.
Burze nad Polską. Setki nocnych interwencji
Już w nocy ze środy na czwartek przez kraj przetoczyły się nawałnice. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz frontem burzowym, który przeszedł nad woj. śląskim - poinformowała w czwartek rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Działania służb rozpoczęły się w środę po południu i trwały do późnych godzin nocnych. Polegały przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych i podtopionych budynków oraz dróg, które miejscami były nieprzejezdne.
W związku z pogodą służby interweniowały także w woj. łódzkim, gdzie w Działoszynie gwałtowna burza sprawiła, że straż pożarna wyciągała kierowców i pasażerów z zalanych wodą samochodów.