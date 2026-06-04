Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. IMGW alarmuje, seria ostrzeżeń

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aura w długi weekend nie będzie nas rozpieszczać. Z najnowszych prognoz pogody wynika, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się opadów deszczu i niskich temperatur. Nie ma też co liczyć na słoneczne godziny. IMGW wydało także serię ostrzeżeń przed burzami.

Rozgałęzione błyskawice nad Łomżą na nocnym niebie, na pierwszym planie ciemny zarys drzewa iglastego
Pogoda na długi weekend. Deszcz, zachmurzenie i burze (zdjęciu archiwalne - błyskawice nad Łomżą)MAREK MALISZEWSKI/REPORTEREast News

W skrócie

  • Prognozy IMGW zapowiadają zachmurzenie, przelotne opady deszczu i lokalne burze na zachodzie w nocy po Bożym Ciele.
  • W piątek przewidywane są chmury i deszcz z możliwymi przejaśnieniami na wschodzie; temperatura od 7 do 26 st. C w zależności od regionu.
  • W nocy ze środy na czwartek strażacy interweniowali ponad 2300 razy w związku z intensywnymi opadami i burzami, głównie na Śląsku i w woj. łódzkim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy po Bożym Ciele czeka nas zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu. Szczególnie nieprzyjemna aura będzie panować na zachodzie, gdzie lokalnie mogą pojawić się także burze.

Z kolei na wschodzie i południu Polski możemy spodziewać się mgieł, które ograniczą widoczność do ok. 300 metrów. Temperatura w całym kraju sięgnie od 10 do 15 st. C. 

Pogoda na długi weekend. Co czeka nas w piątek?

Pogoda nie będzie nas rozpieszczać także w piątek, kiedy królować będą chmury i deszcz, miejscami sięgający poziomu 30 milimetrów na metr kwadratowy. Na przejaśnienia mogą liczyć wyłącznie mieszkańcy wschodniej części Polski, choć i oni muszą być gotowi na przelotne opady. 

Na wschodzie i południu będziemy mieć do czynienia z najwyższymi temperaturami - sięgającymi nawet 26 st. C. W pozostałej części Polski termometry pokażą najwyżej ok. 20 st. C. - a prawdopodobnie wyraźnie mniej.

Mapa Polski z prognozą pogody na piątek 26 czerwca 2026 r.; większość kraju z przelotnymi opadami deszczu i temperaturami od 16°C na północnym zachodzie do 25°C na południowym wschodzie, na północnym wschodzie możliwe burze.
Prognoza pogody na piątekIMGWmateriał zewnętrzny

Podobne warunki atmosferyczne utrzymają się także w nocy, choć tym razem będziemy mieli do czynienia z nieco większymi rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalnie zanikające burze.

Termometry pokażą temperatury od 7 do 13 st. C. - najzimniej będzie w Sudetach, najcieplej z kolei nad morzem. Synoptycy z IMGW ostrzegają także przed mgłami, które mogą dać się we znaki kierowcom.

Prognoza pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami

Układ temperatur odwróci się w sobotę, kiedy wyższe wartości pokażą termometry na zachodzie Polski - tam do 25 st. C., w porównaniu do maksymalnie 20 st. C. na wschodzie.

Wciąż nie mamy co liczyć na bezchmurne niebo. Prognozy przewidują umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady deszczu.

Mapa Polski z prognozą pogody na sobotę 26 czerwca, przedstawiająca przeważnie umiarkowane zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami, temperatury od 19 do 24 stopni Celsjusza oraz prędkość wiatru sięgającą 17 km/h.
Prognoza pogody na sobotęIMGWmateriał zewnętrzny

W najbliższych dniach problematyczne mogą okazać się także burze. IMGW wydał serię ostrzeżeń I stopnia dla zachodniej i południowo-wschodniej części Polski właśnie przed tym zjawiskiem. Komunikat obowiązuje do piątkowego południa.

Burze nad Polską. Setki nocnych interwencji

Już w nocy ze środy na czwartek przez kraj przetoczyły się nawałnice. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz frontem burzowym, który przeszedł nad woj. śląskim - poinformowała w czwartek rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Działania służb rozpoczęły się w środę po południu i trwały do późnych godzin nocnych. Polegały przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych i podtopionych budynków oraz dróg, które miejscami były nieprzejezdne.

W związku z pogodą służby interweniowały także w woj. łódzkim, gdzie w Działoszynie gwałtowna burza sprawiła, że straż pożarna wyciągała kierowców i pasażerów z zalanych wodą samochodów.

Zobacz również:

W pogodzie zrobi się niebezpiecznie. Kraj w alertach (zdj. ilustracyjne)
Polska

Pogoda na Boże Ciało, gdzie jest burza? Alerty IMGW i nowa prognoza

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła


Czy należy odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego? Biejat w ''Gościu Wydarzeń'': To byłaby niemądra decyzjaPolsat News

Najnowsze