W skrócie W najbliższych dniach przewidywane są pochmurne niebo, opady deszczu oraz lokalne burze nad Polską.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami pogodowymi na wschodzie, północnym-wschodzie i północy kraju, gdzie mogą wystąpić grad i silny wiatr.

Temperatury w tym okresie będą zróżnicowane – od 15 stopni nad morzem i w Bieszczadach do 27 stopni na północnym-zachodzie.

W niedzielę na terenie całej Polski niebo będzie zachmurzone. Na wschodzie kraju mogą również wystąpić opady, a na północnym-wschodzie oraz południu i południowym zachodzie również burze, którym towarzyszyć może grad i wiatr osiągający prędkość 60 km/h.

Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na burze i silne deszcze

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i północnych rejonów Mazowsza oraz przed silnym deszczem z burzami dla Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska oraz województw opolskiego i południowej części woj. lubuskiego.

Na Opolszczyźnie i Śląsku już w sobotę miały miejsce nawałnice, w wyniku których wiatr łamał drzewa, zrywał linie wysokiego napięcia oraz dachy.

Temperatura w niedzielę maksymalna od 18 stopni na wschodzie do 24 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem oraz w Bieszczadach - od 15 do 17 stopni.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal będzie utrzymywać się zachmurzenie, a miejscami również opady. Na południu kraju możliwe również burze. Na większości terytorium Polski temperatury wyniosą od 8 do maksymalnie 14 stopni na zachodzie.

Pogoda. Czeka nas pochmurny tydzień

Aura nie ulegnie zdecydowanej poprawie również w poniedziałek. Nadal na terenie całego kraju występować będzie zachmurzenie, a na północno-wschodnich krańcach Polski również opady deszczu i burze. Najcieplej będzie na południowym-zachodzie, gdzie temperatury mogą miejscami wskazać do 24 stopni, jednak w pozostałej części Polski termometry wskażą między 18 a 22 stopnie.

We wtorek zrobi się nieco cieplej, bo temperatura miejscami wyniesie nawet 27 stopni na północnym-zachodzie. Nadal jednak w większości kraju niebo będą skrywać chmury, a na wschodzie może również spaść deszcz.

Czwartek, podobnie jak poprzednie dni, również będzie pochmurny i deszczowy. Na wschodzie, północy i w centrum możliwe burze z wiatrem sięgającym 65 km/h. Temperatura od 16 stopni na Podhalu do 25 na Mazowszu i zachodzie Polski.

W piątek deszczowo i burzowo będzie w całej Polsce, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Temperatury od 19 stopni na Podhalu, do 26 stopni w województwie Łódzkim.





