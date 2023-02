Pogoda: Nadciąga cyklon Yigit. "Przejściowe burze śnieżne i widoczność do 500 m"

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

Pogoda wciąż wielu daje się we znaki. Porywy wiatru do 85 km/h oraz zawieje i zamiecie śnieżne niesie ze sobą cyklon Yigit, który w minioną dobę nadciągnął nad Polskę. Największych niedogodności związanych z frontem należy się jednak spodziewać w nocy z soboty na niedzielę, kiedy nad przeważającą częścią kraju przejściowe burze śnieżne mogą ograniczyć widoczność do 500 metrów.

Zdjęcie W całym kraju możliwe są burze śnieżne, ograniczające widoczność do 500 metrów / ANDRZEJ ZBRANIECKI / East News