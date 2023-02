Pogoda w Polse w ostatnich dniach jest zimna i wietrzna. Ciepłe masy powietrzna, jakie nadciągają nad Polskę, wprawdzie przyniosą wyższą temperaturę, lecz także opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Tych ostatnich należy spodziewać się głównie na północy i wschodzie kraju.

Na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu grubość pokrywy śnieżnej sięgnie od trzech do siedmiu centymetrów. Im dalej na zachód, tym bardziej prawdopodobny będzie deszcz.

Zdjęcie Mapa opadów we wtorkowy poranek / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

Pogoda na wtorek. Cieplej, ale deszczowo i wietrznie

W najcieplejszym momencie dnia termometry na północnym-wschodzie wskażą dwa st. Celsjusza, przez siedem st. w centrum, po 11 st. na południowym-zachodzie. Podobnie rozkładać się będą wskaźniki barometrów - od 994 hPa w Suwałkach, około 1002 hPa w Warszawie, do 1014 hPa na Dolnym Śląsku.

Nadciągający cyklon Willy sprawi również, że wiatr wciąż będzie silny, zwłaszcza na wybrzeżu i w górach. Na przeważającym obszarze Polski porywy wiatru osiągną do 75 km/h, nad morzem do 95 km/h, a w Karpatach i Sudetach od 110 do nawet 140 km/h. Tutaj również możliwe są zamiecie śnieżne.

Pod wieczór wiatr zacznie słabnąć, najpóźniej na wschodzie i południowym wschodzie kraju.

Zdjęcie Porywy wiatru nad Polską podczas przejścia cyklonu Willy we wtorek 21 lutego / wxcharts.com / materiał zewnętrzny

Świętokrzyskie: Stany ostrzegawcze i alarmowe na rzekach

Opady deszczu oraz wyższa temperatura, która przyczyni się do topnienia pokrywy śnieżnej, sprawią, że wzrośnie poziom wody w rzekach. Z tego powodu na czterech z nich w woj. świętokrzyskim - Nidzie, Czarnej, Łososinie i Kamiennej - przekroczone zostały już stany ostrzegawcze, o czym poinformował Arkadiusz Białacki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach.

Podkreśla jednak, że mimo ostatnich intensywnych opadów deszczu w regionie nie ma obecnie zagrożenia powodziowego.

Na Czarnej w Staszowie aktualny poziom wody wynosi 253 cm (ostrzegawczy 220 cm), a do stanu alarmowego brakuje siedmiu cm. Na Nidzie w Pińczowie stan ostrzegawczy został przekroczony o osiem cm, a do alarmowego brakuje 42 cm. Na Łososinie w Bocheńcu poziom wody wynosi 323 cm (stan ostrzegawczy 320cm). Podobna sytuacja jest w Wąchocku na Kamiennej, gdzie stan ostrzegawczy został przekroczony o 11 cm.

Zdjęcie Ostrzeżenia hydrologiczne dla woj. świętokrzyskiego / IMGW /

Fala wezbraniowa na Wiśle

Na Wiśle z kolei fala wezbraniowa ma utrzymać się do środy do godz. 11. W Sandomierzu do stanu ostrzegawczego brakuje 48 cm (372 cm, ostrz. 420 cm), a w Zawichoście 4 cm (476 cm, ostrz. 480 cm).

- Wzrost poziomu wód na rzekach regionu to efekt ostatnich opadów deszczu. Przy przekroczeniu stanów ostrzegawczych nasza rola ogranicza się do monitorowania całej sytuacji, bowiem na razie w województwie nie ma zagrożenia powodziowego - podkreślił dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach.