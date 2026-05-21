Pogoda na Zielone Świątki z dużą dawką lata. Wiemy, gdzie będzie najcieplej

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zaczęło się na południu, ale wkrótce dotrze również do nas. Fala ciepła płynie przez Europę i niedługo ogarnie również Polskę. Przez cały weekend poczujemy wysokie temperatury, a lokalnie może nawet zapanować upał. Pogoda w Zielone Świątki będzie nie tylko gorąca, ale też miejscami burzowa.

Zielone Świątki w Polsce. W tym roku w niedzielę mogą do Polski przynieść zdecydowane ocieplenie, a nawet upał
Pogoda na weekend i Zielone Świątki szykuje zdecydowane ocieplenie. W święto może się zrobić upalnieAgnieszka Sadowska/Agencja Wybrocza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Fala ciepła dociera do Polski i przez cały weekend spodziewane są wysokie temperatury oraz lokalne burze.
  • Najcieplej będzie w zachodniej części kraju, gdzie temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza.
  • W Zielone Świątki pojawią się bardzo wysokie temperatury, ale miejscami prognozowany jest również deszcz i burze.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Do Europy zawitało prawdziwe lato!" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend poczujemy to wyraźnie również w Polsce, między innymi w Zielone Świątki.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Upały na południu i nie tylko. U nas też będzie cieplej.

Ocieplenie rozlewa się na coraz większą część Starego Kontynentu. Na południu Hiszpanii miejscami w czwartek będzie do 30-33 stopni Celsjusza, zaś w sąsiedniej Portugalii nawet goręcej, bo lokalnie do 35 stopni.

Strefa gorąca rozszerza się coraz bardziej na północ i wschód. Bardzo ciepło jest między innymi we Francji: w czwartek w Akwitanii zanotowano 30 st. C, a do końca dnia może być do 32 stopni. W piątek w tym rejonie również możliwe będzie 35 st. C.

Mapa Europy przedstawiająca anomalie temperatury powietrza na tle średniej z lat 1993-2020, z wyraźną przewagą wysokich temperatur w Europie Zachodniej i Środkowej oraz niższymi temperaturami w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Na południowym zachodzie Europy w wielu miejscach już jest upalnie. Kolejne dni będą jeszcze cieplejszeWXChartsmateriał zewnętrzny

Upału w najbliższych dniach spodziewają się Brytyjczycy: na południu kraju może być miejscami 30 stopni. Z podobną sytuacją możemy mieć wtedy do czynienia w Polsce.

W naszym kraju również robi się coraz cieplej. W czwartek we wschodniej połowie Polski o godz. 13:00 niemal wszędzie było ponad 20 stopni Celsjusza. W piątek będzie tak praktycznie wszędzie, a w weekend będzie najcieplej od początku roku - wynika z najnowszych prognoz IMGW.

Zobacz również:

Najbliższe dni będą zdecydowanie cieplejsze. Możliwe, że jeszcze w weekend zanotujemy pierwszy tegoroczny upał - wynika z prognoz IMGW
Polska

Najcieplejszy dzień roku jeszcze w tym tygodniu. Znamy najnowsze prognozy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Zrobi się naprawdę gorąco. Szczególnie na zachodzie

Sobota będzie nie tylko słonecznym i pogodnym, ale przede wszystkim bardzo ciepłym dniem. Na najchłodniejszym północnym wschodzie i wschodzie może wtedy być 20-21 stopni, ale im dalej na zachód, tym będzie goręcej.

W pierwszej połowie weekendu w centrum Polski zanotujemy około 23 st. C, a na zachodzie temperatury wzrosną nawet do 26 stopni, a lokalnie może być jeszcze więcej. Kolejnego dnia temperatury zapewne jeszcze wzrosną.

Mapa Polski z naniesionymi nazwami większych miast, ukazująca anomalię temperatury powietrza – centralna i zachodnia część kraju wyraźnie cieplejsza, w odcieniach czerwieni, wschodnia w jaśniejszych, mniej intensywnych barwach.
Ciepło będzie przez cały weekend, a w sobotę najbardziej na zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Pogoda się poprawi, w porównaniu z wcześniejszymi dniami. W sobotę powinno być sucho w całym kraju i wtedy powinniśmy odpocząć zarówno od deszczu, jak i burz.

Zobacz również:

Zbliża się zdecydowane ocieplenie. W weekend może się pojawić pierwszy w tym roku upał - prognozuje IMGW. Kolejne tygodnie przyniosą więcej zmian
Polska

Będzie coraz cieplej, aż zrobi się gorąco. Potem pogoda może zaskoczyć

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda na Zielone Świątki 2026. To może być upalny dzień

Prawdziwie letnią pogodę poczujemy w Zielone Świątki, czyli najbliższą niedzielę. Ten dzień może być najcieplejszym od początku roku. Nie będzie wówczas mniej niż 22 stopnie - tyle zanotujemy na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu.

W pozostałych regionach będzie tylko cieplej: od około 25 stopni w centrum oraz na południu do 28 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Nie można całkowicie wykluczyć, że w tej części Polski lokalnie zanotujemy nawet upał, czyli wartości dochodzące do 30 stopni Celsjusza.

Mapa Europy z zaznaczonymi ekstremalnie wysokimi anomaliami temperatury obejmującymi głównie Francję, Niemcy, Hiszpanię, Polskę i kraje regionu, podczas gdy południowo-wschodnia część kontynentu wykazuje niższe od normy temperatury.
W Zielone Świątki 2026 możemy doświadczyć pierwszego w tym roku upałuWXChartsmateriał zewnętrzny

Pomimo wyższych temperatur aura nie będzie tak przyjazna jak w sobotę: w wielu miejscach zrobi się pochmurnie i popada przelotny deszcz, a lokalnie mogą nawet wrócić burze. Osoby udające się w niedzielę do kościoła powinny więc pamiętać o zabraniu parasola lub kurtki przeciwdeszczowej.

Zielone Świątki, czyli święto święta Zesłania Ducha Świętego, obchodzone jest w szóstą niedzielę i poniedziałek po Wielkanocy. W tym roku wypada 24 maja. To jedno z najważniejszych świąt, które upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na Maryję oraz apostołów. Wolny od pracy jest tylko pierwszy z dwóch świątecznych dni, czyli niedziela.

Zobacz również:

Zielone Świątki w zwyczajach ludowych wiążą się m.in. z majeniem domów i obejść. Na zdjęciu: Zielone Świątki w skansenie w Wasilkowie (woj. podlaskie). Zdjęcie ilustracyjne
Religia

To jedno z najważniejszych świąt. Wypada równo 50 dni po Wielkanocy

-----

"Polityczny WF": Żołnierze USA w Polsce. Czy Trump na pewno jest nieprzewidywalny?INTERIA.PL - materiały wideo

Najnowsze