W skrócie Fala ciepła dociera do Polski i przez cały weekend spodziewane są wysokie temperatury oraz lokalne burze.

Najcieplej będzie w zachodniej części kraju, gdzie temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza.

W Zielone Świątki pojawią się bardzo wysokie temperatury, ale miejscami prognozowany jest również deszcz i burze.

"Do Europy zawitało prawdziwe lato!" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend poczujemy to wyraźnie również w Polsce, między innymi w Zielone Świątki.

Upały na południu i nie tylko. U nas też będzie cieplej.

Ocieplenie rozlewa się na coraz większą część Starego Kontynentu. Na południu Hiszpanii miejscami w czwartek będzie do 30-33 stopni Celsjusza, zaś w sąsiedniej Portugalii nawet goręcej, bo lokalnie do 35 stopni.

Strefa gorąca rozszerza się coraz bardziej na północ i wschód. Bardzo ciepło jest między innymi we Francji: w czwartek w Akwitanii zanotowano 30 st. C, a do końca dnia może być do 32 stopni. W piątek w tym rejonie również możliwe będzie 35 st. C.

Na południowym zachodzie Europy w wielu miejscach już jest upalnie. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze WXCharts materiał zewnętrzny

Upału w najbliższych dniach spodziewają się Brytyjczycy: na południu kraju może być miejscami 30 stopni. Z podobną sytuacją możemy mieć wtedy do czynienia w Polsce.

W naszym kraju również robi się coraz cieplej. W czwartek we wschodniej połowie Polski o godz. 13:00 niemal wszędzie było ponad 20 stopni Celsjusza. W piątek będzie tak praktycznie wszędzie, a w weekend będzie najcieplej od początku roku - wynika z najnowszych prognoz IMGW.

Zrobi się naprawdę gorąco. Szczególnie na zachodzie

Sobota będzie nie tylko słonecznym i pogodnym, ale przede wszystkim bardzo ciepłym dniem. Na najchłodniejszym północnym wschodzie i wschodzie może wtedy być 20-21 stopni, ale im dalej na zachód, tym będzie goręcej.

W pierwszej połowie weekendu w centrum Polski zanotujemy około 23 st. C, a na zachodzie temperatury wzrosną nawet do 26 stopni, a lokalnie może być jeszcze więcej. Kolejnego dnia temperatury zapewne jeszcze wzrosną.

Ciepło będzie przez cały weekend, a w sobotę najbardziej na zachodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Pogoda się poprawi, w porównaniu z wcześniejszymi dniami. W sobotę powinno być sucho w całym kraju i wtedy powinniśmy odpocząć zarówno od deszczu, jak i burz.

Pogoda na Zielone Świątki 2026. To może być upalny dzień

Prawdziwie letnią pogodę poczujemy w Zielone Świątki, czyli najbliższą niedzielę. Ten dzień może być najcieplejszym od początku roku. Nie będzie wówczas mniej niż 22 stopnie - tyle zanotujemy na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu.

W pozostałych regionach będzie tylko cieplej: od około 25 stopni w centrum oraz na południu do 28 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Nie można całkowicie wykluczyć, że w tej części Polski lokalnie zanotujemy nawet upał, czyli wartości dochodzące do 30 stopni Celsjusza.

W Zielone Świątki 2026 możemy doświadczyć pierwszego w tym roku upału WXCharts materiał zewnętrzny

Pomimo wyższych temperatur aura nie będzie tak przyjazna jak w sobotę: w wielu miejscach zrobi się pochmurnie i popada przelotny deszcz, a lokalnie mogą nawet wrócić burze. Osoby udające się w niedzielę do kościoła powinny więc pamiętać o zabraniu parasola lub kurtki przeciwdeszczowej.

Zielone Świątki, czyli święto święta Zesłania Ducha Świętego, obchodzone jest w szóstą niedzielę i poniedziałek po Wielkanocy. W tym roku wypada 24 maja. To jedno z najważniejszych świąt, które upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na Maryję oraz apostołów. Wolny od pracy jest tylko pierwszy z dwóch świątecznych dni, czyli niedziela.

