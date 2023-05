Na zachodzie, południu i w centrum spodziewamy się obfitych, wielogodzinnych opadów deszczu.

Pogoda na sobotę. Temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni W sobotę jedynie na północy i północnym wschodzie utrzymają się rozpogodzenia i tam padać nie będzie. Temperatura z dnia na dzień obniży się nawet o kilkanaście stopni, ponieważ na zachodzie podczas ulew nie przekroczy 8 stopni. Na pozostałym obszarze cieplej, między 10 a 15 stopni. Reklama Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii Synoptycy ostrzegają również przed burzami, jakie mogą rozwijać szczególnie w rejonach podgórskich oraz w górach. W ich trakcie możliwe są opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Burze rozwijać się będą już od godzin południowych, największa aktywność prognozowana jest na popołudnie i wieczór. Prognoza pogody. Czy będą przymrozki? Minionej nocy na północnym wschodzie Polski ponownie notowaliśmy niewielkie przymrozki nie tylko przy gruncie. Pojawią się one również w kolejnych dniach - alarmuje IMGW. Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie W niedzielę będzie się rozpogadzać, zwłaszcza w centrum i na północy. Nad resztą Polski pochmurno i wciąż deszczowo, choć opady wraz z upływem dnia będą ustępować przejaśnieniom. Temperatura między 10 a 15 stopniami Celsjusza. Pogoda na kolejne dni. Wyż podzieli Polskę W przyszłym tygodniu pogoda podzieli Polskę na dwie części. Nad zachodnią będzie deszczowo. Spodziewane są ulewy, podczas których może spaść nawet 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, a więc miesięczna norma. Możliwe lokalne podtopienia. Wschód kraju znajdzie się pod wpływem wyżu znad Moskwy, który przyniesie słoneczną aurę z temperaturą w słońcu powyżej 15 stopni. Taki podział pogodowy może się utrzymać aż do końca tygodnia - podaje twojapogoda.pl. Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

