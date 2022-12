We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przewidywane są mieszane opady: deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w całym kraju. W górach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów.

Temperatura maksymalna od 2 do 5 stopni Celsjusza na terenie niemal całej Polski. Najcieplej będzie na południowym wschodzie: do 7 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty do 85 km/h na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze do 60 km/h.

We wtorek rano IMGW ostrzega też przed oblodzeniem dróg na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami, w pasie od Kotliny Kłodzkiej po powiat lubański.

W nocy nadal silny wiatr na Pomorzu

W nocy słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem, deszczu i śniegu. Najwięcej opadów na wschodzie i północnym wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich. Na przeważającym obszarze kraju od -2 st. do 0 stopni C.. Najcieplej nad morzem: 2 stopnie C.

Wiatr umiarkowany, porywisty. Na wybrzeżu może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

