W skrócie Na Wszystkich Świętych i Zaduszki prognozowane są deszczowa aura, duże zachmurzenie oraz poranne mgły w wielu regionach kraju.

W górach i na wyżej położonych terenach synoptycy przewidują opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, którego w najwyższych partiach może napadać kolejne 15 cm.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje stopniowe ochłodzenie na początku przyszłego tygodnia.

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W piątek jest pochmurnie i w wielu miejscach deszczowo, czyli podobnie jak przez większość tygodnia. Do tego występują spore różnice temperatur. "Polska dziś w dwóch odsłonach! Najcieplej w Gdańsku - aż 13,3 st. C, a na drugim biegunie Zakopane, gdzie termometry pokazują zaledwie 4,5 st. C" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze.

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Pogoda na weekend nie przyniesie nic dobrego. Od samego początku

Ostatni dzień października wpisze się w utrzymującą się od dłuższego czasu serię dni pozbawionych pogodowych zalet. W sobotę rano trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Po ich ustąpieniu nie będzie jasno, ponieważ nad zdecydowaną większością Polski utrzymają się gęste chmury, a nieco przejaśnić może się tylko na północy.

Możliwe, że z wyjątkiem terenów na północno-zachodnich krańcach nigdzie nie będzie sucho. W wielu miejscach synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat suma opadów może sięgać 15 litrów wody na metr kwadratowy.

W sobotę w wielu miejscach będzie deszczowo, a na terenach podgórskich i w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg WXCharts materiał zewnętrzny

Na wyżej położonych terenach i w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg - na szczytach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 10-15 cm, a wysoko w Beskidach i Sudetach do około 5 cm.

Sobota będzie też chłodna, z temperaturami od 7 stopni na wschodzie do 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, a na terenach podgórskich Karpat około 4 st. C.

Jeśli ktoś liczył, że na Wszystkich Świętych pogoda zdąży się jeszcze poprawić, to czeka go rozczarowanie: warunki wcale nie będą lepsze niż na początku weekendu.

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Będzie coraz chłodniej

1 listopada będzie kolejnym pochmurnym dniem, choć nie można wykluczyć przejaśnień i przejściowych rozpogodzeń, głównie na północy i północnym zachodzie.

W wielu regionach popada deszcz, a najwięcej opadów synoptycy IMGW prognozują na Wszystkich Świętych na południu i południowym zachodzie. Tak jak wcześniej, deszcz ze śniegiem popada na obszarach podgórskich, a na wyżej położonych terenach sypnie śniegiem.

Cały czas temperatury będą niskie: 1 listopada można się spodziewać od 7 do 10 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich od 4 do 6 stopni.

1 listopada będzie chłodnym dniem: w najcieplejszych regionach nie będzie więcej niż 7-10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Wiele wskazuje na to, że prawdziwy spadek temperatur nastąpi po weekendzie. "Najbliższy tydzień upłynie pod znakiem stopniowego ochłodzenia" - zwracają uwagę specjaliści IMGW w prognozie na najbliższy tydzień. Wyraźnie chłodniej będzie już w Zaduszki.

2 listopada ciemne chmury nie znikną, jednak na południowym wschodzie i północnym zachodzie pojawi się szansa na przejaśnienia. Zaduszki mocno będą jednak przypominać weekendowe dni, ponieważ wciąż w wielu miejscach dalej może przelotnie padać słaby deszcz.

Tym razem temperatura "w całym kraju będzie wyrównana" i wyniesie od 6 do 9 stopni - prognozuje IMGW. W górskich kotlinach zimno: maksymalnie do około 4 st. C.

Dalsza część przyszłego tygodnia przyniesie kolejne przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Z czasem nie będzie już miejsc, w których temperatury przekroczą barierę 10 stopni. "Ochłodzenie nie będzie gwałtowne, ale wyraźne" - podkreśla IMGW.

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