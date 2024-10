Coraz więcej wiemy o pogodzie na Wszystkich Świętych 2024. Najnowsze prognozy obejmują już początek listopada. Choć wcześniej nie mieliśmy powodów do optymizmu, to teraz okazuje się, że aura może być dla nas łaskawa. Jeśli potwierdzą się najnowsze dane, to 1 listopada może być całkiem przyjemnie. Jedynie na południowym wschodzie może popadać.