- Śnieg jeszcze do nas wróci i przez weekend będzie obserwowany właściwie w całym kraju. Co prawda są miejsca, gdzie będzie go więcej, jak na przykład w naszych polskich górach - tam wstępne prognozy mówią o 15 do nawet ponad 20 centymetrów śniegu. Takie wartości będą oczywiście wysoko w górach, na obszarach podgórskich będzie go nieco mniej, do 15 centymetrów. W związku z tym zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne, synoptycy będą ostrzegać przed tymi silnymi opadami - mówi Interii Grzegorz Walijewski z IMGW.

Więcej śniegu ma spaść również w Polsce północnej - województwie zachodniopomorskim i pomorskim, szczególnie na obszarze Kaszub. Tam może być go od około trzech do pięciu, maksymalnie ośmiu centymetrów.

Pogoda na weekend. Opady śniegu już w nocy z piątku na sobotę

Opadów możemy spodziewać się już w nocy z piątku na sobotę. Najwięcej śniegu zobaczyć będzie można na północy, w pozostałej części Polski będzie to jednak raczej deszcz ze śniegiem. W sobotę opady mają być najbardziej intensywne, w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę - przelotne.

Na Kujawach, Warmii, Mazurach, w północnej części województwa wielkopolskiego, lubuskiego może spaść do trzech centymetrów. Jednak - jak wskazuje synoptyk IMGW - "nie ma dużych szans, aby śnieg utrzymywał się długo, tym bardziej, że po weekendzie znowu widzimy napływ cieplejszego powietrza".