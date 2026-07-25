Pogoda na weekend. To będą dwa zupełnie różne dni

Karol Płatek

Karol Płatek

Chłodniejsze dni, które w ostatnim czasie dały się we znaki mieszkańcom niemal całej Polski, odchodzą w zapomnienie. Weekend przyniesie wyraźną zmianę pogody. Sobota zapowiada się spokojnie i bez groźnych zjawisk, a temperatura miejscami wzrośnie do 29 st. C. W niedzielę zrobi się jeszcze cieplej - lokalnie termometry pokażą nawet 30 st. C. W drugiej połowie dnia od zachodu zaczną jednak rozwijać się burze.

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Grafika przedstawiająca kontrast między słoneczną pogodą a burzową aurą z nałożoną mapą Polski.
Pogoda na weekend. Sobota słoneczna, w niedzielę wrócą burze Eryk Stawinski/REPORTER/Andrzej Zbraniecki/East NewsEast News

W skrócie

  • W weekend nastąpi wyraźna zmiana pogody, przy czym sobota będzie spokojna i bez groźnych zjawisk, a niedziela przyniesie wzrost temperatury i burze w drugiej połowie dnia.
  • Sobota zapowiada się słonecznie z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu przede wszystkim na południowo-wschodnich krańcach kraju oraz zróżnicowaną temperaturą od 21 do 29 st. C.
  • W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 30 st. C, a od zachodu zaczną pojawiać się burze i przelotne opady, które utrzymają się również w nocy z niedzieli na poniedziałek.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody. Po chłodniejszych i deszczowych dniach mieszkańcy niemal całego kraju mogą liczyć na więcej słońca. Więcej chmur okresami pojawi się jedynie na północy i wschodzie Polski. Na krańcach południowo-wschodnich naszego kraju, synoptycy nie wykluczają lokalnych, przelotnych opadów deszczu. 

Temperatura będzie zróżnicowana. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, a także miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą 21-22 st. C. W centrum kraju można spodziewać się około 24 st. C, natomiast mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć nawet na 29 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.

Mapa prognozy pogody IMGW na sobotę 25 lipca z przewidywaną temperaturą i zachmurzeniem w Polsce.
Prognoza pogody IMGW na sobotę. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura sięgnie 29 st. C.IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

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Prognoza pogody na weekend. Noc z soboty na niedzielę - miejscami mocniej powieje

Spokojna pod względem pogody powinna być również noc z soboty na niedzielę. Synoptycy nie przewidują gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W większości kraju zachmurzenie pozostanie niewielkie lub umiarkowane, jedynie na północy i północnym zachodzie Polski nad ranem może pojawić się więcej chmur oraz słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 12 do 15 st. C. Chłodniej zrobi się miejscami w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej, gdzie termometry pokażą 10-11 st. C. Najcieplejsza noc czeka mieszkańców północnych północnych krańców kraju oraz północnego zachodu - tam temperatura nie spadnie poniżej 16-17 st. C. Wiatr pozostanie słaby, jednak na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich okresami może być porywisty. Wysoko w Sudetach porywy osiągną do 65 km/h a w Karpatach do 55 km/h.

Pogoda w niedzielę. Nawet 30 stopni ciepła

W drugi dzień weekendu nad Polskę wreszcie napłynie cieplejsze powietrze. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 30 st. C. Chłodniej będzie tylko nad morzem, gdzie synoptycy spodziewają się od 20 do 23 st. C.

Pierwsza część dnia zapowiada się dość spokojnie, zwłaszcza na południowym wschodnie kraju. Z upływem godzin od zachodu zacznie jednak przybywać chmur, a na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz suma upadów może sięgnąć 15 mm, a porywy wiatru osiągną do 65 km/h. W górach wiatr - podobnie jak w nocy - będzie silniejszy i może osiągnąć nawet 70 km/h.

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Jaka pogoda w weekend? Burzowo z niedzieli na poniedziałek

Meteorolodzy IMGW prognozują, że burzowa aura utrzyma się również w nocy z niedzieli na poniedziałek. W wielu regionach kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami - zwłaszcza na północy, zachodzie i w centrum - również burze. Lokalnie możliwe są również opady gradu. 

Mapa prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW na niedzielę 26 lipca z zaznaczonym ryzykiem burz w Polsce.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę wskazuje na możliwość wystąpienia burz w znacznej części krajuIMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

W czasie nocnych burz może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 70 km/h. Najnowsza prognoza zagrożeń IMGW wskazuje ponadto, że w niedziele znaczna część kraju może zostać objęta zagrożeniem burzowym pierwszego stopnia. Warto więc na bieżąco śledzić komunikaty meteorologiczne, ponieważ prognoza może się jeszcze zmienić.

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