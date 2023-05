Rano w kotlinach sudeckich mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7 st. C na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 12 st. C w centrum kraju i 17 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Natomiast w nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Suma opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano niewykluczone słabe, zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni.

