Pogoda na majówkę może zaskoczyć. Warunki zdecydowanie inne od średniej

Jakub Wojciechowski

Ciemne, deszczowe chmury, a może nawet wiosenne burze i wyraźne ochłodzenie. Możliwe, że z takimi zjawiskami przyjdzie nam się zmagać podczas tegorocznej majówki. Prognoza długoterminowa IMGW na przełom kwietnia i maja nie wyklucza temperatur wyraźnie niższych niż zwykle.

Wiosenny deszcz i zmienne warunki w okolicach majówki 2026. Takie warunki kreśli prognoza długoterminowa IMGW
Przełom kwietnia i maja może być dość chłodny oraz deszczowy - wynika z prognozy długoterminowej IMGWmiloszg/vicushka123RF/PICSEL

W skrócie

  • Prognoza długoterminowa IMGW wskazuje na chłodne i mokre warunki na przełomie kwietnia i maja, z możliwością wyraźnego ochłodzenia w tym okresie.
  • Temperatury mają być niższe niż zwykle, zwłaszcza na północy Polski, gdzie może nawet o dwa stopnie chłodniej niż zazwyczaj.
  • Na majówkę przewidywane są opady deszczu, szczególnie na południu i północy. Z czasem warunki mogą się poprawić.
Może się okazać, że przełom kwietnia i maja będzie nie tylko dość chłodny, lecz również mokry w wielu miejscach kraju - wynika z najnowszej prognozy długoterminowej udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Początek kolejnego miesiąca może nie być spokojny.

Na horyzoncie rysuje się ocieplenie. Z czasem osłabnie

Pogoda w Polsce jest chłodna: o godz. 14:00 w najcieplejszym Szczecinie było 9,7 st. C i są niewielkie szanse, że w czwartek uda się wyraźnie przekroczyć próg 10 stopni. Potem nastąpi mroźna noc, z temperaturami przy samym gruncie dochodzącymi do -7 stopni Celsjusza.

Nieco cieplej zrobi się pod koniec tygodnia, jednak początkowo zmiana nie będzie zbytnio odczuwalna. W weekend możemy liczyć na maksymalnie 13-15 stopni na zachodzie.

Prawdziwe ocieplenie nastąpi w przyszłym tygodniu. Wówczas - najpierw na zachodzie i południu, a potem w innych rejonach kraju - na termometrach pojawią się wartości zbliżone do 20 stopni.

Mapa Polski podzielona na 10 dni prognozy maksymalnych temperatur powietrza, z każdym dniem oznaczonym oddzielną grafiką prezentującą wartości temperatur w różnych regionach kraju; zauważalne stopniowe ocieplenie od wartości jednocyfrowych do około 15–...
Po weekendzie w Polsce zacznie się wyraźnie ocieplać. Miejscami zanotujemy około 20 stopni CelsjuszaIMGWmateriał zewnętrzny

Czeka nas również wiele dni ze zmienną, typowo wiosenną pogodą. Przez Polskę będą przechodzić fronty atmosferyczne niosące przelotne opady deszczu, a lokalnie również deszczu ze śniegiem. Intensywniejszych opadów można się spodziewać pod koniec przyszłego tygodnia.

W połowie kwietnia powinno się uspokoić i opadów powinno być wyraźnie mniej. W drugiej połowie miesiąca znowu wiele może się zmienić i nadciągnie więcej chmur i opadów. Im bliżej maja, tym zmian będzie więcej.

Zobacz również:

W nocy z czwartku na piątek cała Polska objęta będzie ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed przymrozkami. Wyjątkiem będzie powiat tatrzański
Polska

Cały kraj w ostrzeżeniach. Zostały godziny do nadejścia zimowego zagrożenia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Majówka 2026: Wyraźnie chłodniej niż zwykle. Zrobi się deszczowo

Wiele wskazuje na to, że druga część kwietnia może być typowa dla tej pory roku. Temperatury w większości kraju będą zbliżone lub nieco wyższe od średniej wieloletniej, a na zachodzie i północnym wschodzie może być o około stopień więcej niż zazwyczaj.

Z czasem nadejdą nieco chłodniejsze dni i możliwe, że pod koniec miesiąca czeka nas wyraźniejsze ochłodzenie. Przełom kwietnia i maja może być już wyraźnie zimniejszy od średniej we wszystkich regionach. Na północy może być o nawet około dwa stopnie chłodniej niż zwykle.

Mapa Polski podzielona na pięć okresów tygodniowych, przedstawiająca anomalię średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020, z oznaczeniami liczbowymi i kolorystycznymi wskazującymi odchylenia temperatury – od wartości dodatnich na początku pro...
Prognozy długoterminowe wskazują na możliwe wyraźne ochłodzenie na przełomie kwietnia i majaIMGWmateriał zewnętrzny

Gdyby te prognozy się potwierdziły, to majówka może się okazać chłodniejsza wcześniejszych.

Kolejne tygodnie maja powinny przynieść stopniowe ocieplenie, zwłaszcza w centrum i na południu Polski. Początkowo mieszkańcy północnych regionów kraju mogą się spodziewać większej ilości chłodnych dni, co może potrwać nawet do połowy maja.

Zobacz również:

Spada poziom wody w polskich rzekach. "Prawdziwa" zima nie wystarczyła, żeby uchronić się przed groźną suszy
Polska

Śnieżna zima nie wystarczyła. Nasila się niekorzystne zjawisko

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Prognoza długoterminowa na majówkę. Przygotujmy parasole

Nie tylko temperatury mogą się różnić od tych, do których przywykliśmy przez lata. Nie zabraknie również deszczowych okresów, zwłaszcza na południu.

Nieco spokojniej w pierwszej połowie maja powinno być na zachodzie, gdzie suma opadów deszczu będzie niższa. Deszczowa majówka może natomiast czekać północne i południowe województwa. W połowie miesiąca bardziej deszczowa aura może opanować północno-zachodnie regiony Polski.

Mapa Polski podzielona na regiony przedstawiająca prognozowane anomalie sumy opadów w procentach względem lat 1991-2020 na kolejne tygodnie kwietnia i maja 2026; kolory i liczby wskazują, gdzie spodziewane są opady poniżej lub powyżej normy – od brązow...
Na przełomie kwietnia i maja opadów deszczu może być więcej niż zazwyczaj. Majówka może być deszczowa, zwłaszcza na północy i południuIMGWmateriał zewnętrzny

Nie można również całkowicie wykluczyć również wiosennych burz, które o tej porze roku nie byłyby niczym zaskakującym.

Mimo wszystko nie oznacza to, że cała majówka będzie deszczowa - tego typu prognoza prezentuje możliwe średnie opady, a to oznacza, że okresy gorszej pogody mogą być przetykane znacznie spokojniejszymi, podczas których będzie sucho. Mogą się więc trafić zarówno cieplejsze i pogodne dni, choć może ich być wyraźnie mniej, przynajmniej na początku miesiąca.

Pięć map Polski pokazujących prognozowaną sumę opadów na tygodnie od 13 kwietnia do 17 maja, z rozróżnieniem na obszary o opadach poniżej normy (brązowe kropki), w normie (szare kropki) oraz powyżej normy (zielone kropki); widoczny stopniowy wzrost lic...
Koniec kwietnia powinien być dość suchy, zwłaszcza w porównaniu z bardziej deszczowym początkiem majaIMGWmateriał zewnętrzny

Bardzo trudno prognozować pogodę na konkretne dni na przełomie maja i kwietnia, ponieważ jest to wciąż zbyt odległy termin, a tego typu prognozy długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu. Powyższe wyliczenia należy więc traktować jako orientacyjne. Kolejne prognozy mogą się różnić od obecnej.

Zobacz również:

W najbliższych dniach do Polski dotrze wyraźne ochłodzenie. Lokalnie w nocy temperatura spadnie do -7 stopni Celsjusza
Polska

Wyraźnie powieje chłodem. Wiemy, kiedy mróz osiągnie -7 stopni

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

