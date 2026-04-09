W skrócie Prognoza długoterminowa IMGW wskazuje na chłodne i mokre warunki na przełomie kwietnia i maja, z możliwością wyraźnego ochłodzenia w tym okresie.

Temperatury mają być niższe niż zwykle, zwłaszcza na północy Polski, gdzie może nawet o dwa stopnie chłodniej niż zazwyczaj.

Na majówkę przewidywane są opady deszczu, szczególnie na południu i północy. Z czasem warunki mogą się poprawić.

Może się okazać, że przełom kwietnia i maja będzie nie tylko dość chłodny, lecz również mokry w wielu miejscach kraju - wynika z najnowszej prognozy długoterminowej udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Początek kolejnego miesiąca może nie być spokojny.

Na horyzoncie rysuje się ocieplenie. Z czasem osłabnie

Pogoda w Polsce jest chłodna: o godz. 14:00 w najcieplejszym Szczecinie było 9,7 st. C i są niewielkie szanse, że w czwartek uda się wyraźnie przekroczyć próg 10 stopni. Potem nastąpi mroźna noc, z temperaturami przy samym gruncie dochodzącymi do -7 stopni Celsjusza.

Nieco cieplej zrobi się pod koniec tygodnia, jednak początkowo zmiana nie będzie zbytnio odczuwalna. W weekend możemy liczyć na maksymalnie 13-15 stopni na zachodzie.

Prawdziwe ocieplenie nastąpi w przyszłym tygodniu. Wówczas - najpierw na zachodzie i południu, a potem w innych rejonach kraju - na termometrach pojawią się wartości zbliżone do 20 stopni.

Po weekendzie w Polsce zacznie się wyraźnie ocieplać. Miejscami zanotujemy około 20 stopni Celsjusza

Czeka nas również wiele dni ze zmienną, typowo wiosenną pogodą. Przez Polskę będą przechodzić fronty atmosferyczne niosące przelotne opady deszczu, a lokalnie również deszczu ze śniegiem. Intensywniejszych opadów można się spodziewać pod koniec przyszłego tygodnia.

W połowie kwietnia powinno się uspokoić i opadów powinno być wyraźnie mniej. W drugiej połowie miesiąca znowu wiele może się zmienić i nadciągnie więcej chmur i opadów. Im bliżej maja, tym zmian będzie więcej.

Zobacz również: Jakub Wojciechowski

Majówka 2026: Wyraźnie chłodniej niż zwykle. Zrobi się deszczowo

Wiele wskazuje na to, że druga część kwietnia może być typowa dla tej pory roku. Temperatury w większości kraju będą zbliżone lub nieco wyższe od średniej wieloletniej, a na zachodzie i północnym wschodzie może być o około stopień więcej niż zazwyczaj.

Z czasem nadejdą nieco chłodniejsze dni i możliwe, że pod koniec miesiąca czeka nas wyraźniejsze ochłodzenie. Przełom kwietnia i maja może być już wyraźnie zimniejszy od średniej we wszystkich regionach. Na północy może być o nawet około dwa stopnie chłodniej niż zwykle.

Prognozy długoterminowe wskazują na możliwe wyraźne ochłodzenie na przełomie kwietnia i maja

Gdyby te prognozy się potwierdziły, to majówka może się okazać chłodniejsza wcześniejszych.

Kolejne tygodnie maja powinny przynieść stopniowe ocieplenie, zwłaszcza w centrum i na południu Polski. Początkowo mieszkańcy północnych regionów kraju mogą się spodziewać większej ilości chłodnych dni, co może potrwać nawet do połowy maja.

Zobacz również: Jakub Wojciechowski

Prognoza długoterminowa na majówkę. Przygotujmy parasole

Nie tylko temperatury mogą się różnić od tych, do których przywykliśmy przez lata. Nie zabraknie również deszczowych okresów, zwłaszcza na południu.

Nieco spokojniej w pierwszej połowie maja powinno być na zachodzie, gdzie suma opadów deszczu będzie niższa. Deszczowa majówka może natomiast czekać północne i południowe województwa. W połowie miesiąca bardziej deszczowa aura może opanować północno-zachodnie regiony Polski.

Na przełomie kwietnia i maja opadów deszczu może być więcej niż zazwyczaj. Majówka może być deszczowa, zwłaszcza na północy i południu

Nie można również całkowicie wykluczyć również wiosennych burz, które o tej porze roku nie byłyby niczym zaskakującym.

Mimo wszystko nie oznacza to, że cała majówka będzie deszczowa - tego typu prognoza prezentuje możliwe średnie opady, a to oznacza, że okresy gorszej pogody mogą być przetykane znacznie spokojniejszymi, podczas których będzie sucho. Mogą się więc trafić zarówno cieplejsze i pogodne dni, choć może ich być wyraźnie mniej, przynajmniej na początku miesiąca.

Koniec kwietnia powinien być dość suchy, zwłaszcza w porównaniu z bardziej deszczowym początkiem maja

Bardzo trudno prognozować pogodę na konkretne dni na przełomie maja i kwietnia, ponieważ jest to wciąż zbyt odległy termin, a tego typu prognozy długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu. Powyższe wyliczenia należy więc traktować jako orientacyjne. Kolejne prognozy mogą się różnić od obecnej.

Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o ślubowaniu kandydatów do TK: To będą antysędziowie Polsat News