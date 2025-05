W skrócie Majówka w tym roku zapowiada się zmiennie pogodowo, z burzami, silnym wiatrem, deszczem, a nawet gradem.

Czwartek będzie pogodny, ale mogą wystąpić chmury i opady.

Piątek będzie najcieplejszym dniem majówki. Temperatura wyniesie od 17 st. C do nawet 27 st. C.

Na sobotę prognozowane jest ochłodzenie i opady deszczu.

Niedziela będzie podobna do soboty - gdzieniegdzie ma padać.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje, że czwartek ( 1 maja) będzie raczej pogodny. Tylko na krańcach wschodnich pojawi się więcej chmur i bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu, około 19 st. C w centrum, do nawet 24 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, na wschodzie i południu z przewagą północnego.

Według eksperta IMGW Artura Surowieckiego zarówno w piątek (2 maja), jak i w sobotę (3 maja) nad Polską będzie znajdował się front atmosferyczny, który przyczyni się do zjawisk burzowych. Jak stwierdził, "burze lokalnie mogą przybierać formy superkomórek z opadami gradu i silnym wiatrem".

Majówka 2025. Najnowsza prognoza pogody IMGW

Zagrożenie burzowe ma wystąpić w sobotę, zwłaszcza w południowej części kraju oraz w piątek, w centrum. - Tam mogą pojawić się dosyć gwałtowne burze z nasilonymi zjawiskami, miejscami o bardzo gwałtownym przebiegu - wyjaśnił Surowiecki.

Wyjaśnił, że z piątku na sobotę "wytworzy się znaczna różnica między wiatrem w dolnej części troposfery przy Ziemi, a wiatrem wijącym w środkowej części", co sprzyja powstawaniu groźnych zjawisk, takich jak superkomórka burzowa. - Być może któregoś dnia lokalnie pojawi się trąba powietrzna - dodał i zaznaczył, że "prawdopodobieństwo takiego zjawiska jest bardzo małe, ale trzeba być na to przygotowanym, zwłaszcza w sobotę".

Burze w majówkę. Ekspert: Możliwe opady dużego gradu

Surowiecki powiedział, że w trakcie burz silny wiatr i opady dużego gradu mogą stanowić zagrożenie. Miejscami wystąpią ulewne deszcze. - Takie oberwanie chmury może nastąpić z silnymi porywami wiatru. Wtedy mogą wystąpić jakieś lokalne podtopienia, zwłaszcza w południowej części kraju - zaznaczył.

Według eksperta prawdopodobnie w piątek burze mogą wystąpić późnym popołudniem, a w sobotę nawet już od wczesnego popołudnia.

Piątek (2 maja) będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem majówki. Temperatura w całym kraju wyniesie od 17 st. C w rejonach podgórskich do nawet 27 st. C na krańcach zachodnich.

Na Warmii i Mazurach w piątek prognozuje się do 23 st. C, na Wybrzeżu od 23 do nawet 25 st. C (woj zachodniopomorskie). Pogodnie będzie również w woj. lubuskim (27 st. c), woj. śląskim (26 st. C) oraz w woj. dolnośląskim i opolskim - około 25 st. C. W rejonach podgórskich temperatura wyniesie około 17 st. C.

Majówka. W weekend ochłodzenie i opady deszczu

Według prognozy IMGW w porównaniu z czwartkiem (1 maja), w piątek (2 maja) wzrośnie prawdopodobieństwo opadów - największe przewiduje się w woj. warmińsko-mazurskim i woj. lubuskim - do 4-5 mm. Bez opadów tylko w woj. mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim.

W sobotę (3 maja) wyraźne ochłodzenie w północnej części kraju - od Wybrzeża po Warmię i Mazury. Temperatura wyniesie tam od 13 st. C w woj. zachodniopomorskim do 16-17 st. C na Warmii i Mazurach i 21 st. C na Podlasiu. Najcieplej na południu Polski. Nawet w górach utrzyma się temperatura 17 st. C, a w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim i opolskim przewiduje się około 22-24 st. C. W centrum Polski temperatura w granicach 20-22 st. C.

W sobotę sporo opadów, zwłaszcza na Mazowszu (do 5 mm) oraz na południowym zachodzie (od 7 do nawet 10 mm). Bez opadów w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-mazurskim. Opady do 3-4 mm prognozuje się w woj. lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Minimalne opady prognozuje się na Podlasiu oraz w woj. zachodniopomorskim i wielkopolskim (mniej niż 1 mm).

W niedzielę (4 maja) temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C na południu Polski. Najchłodniej w północnej części - nad morzem oraz na Warmii i Mazurach; od 13 do 15 st. C. W centralnej części Polski temperatura będzie wahać się od 19 do 21 st. C.

Według IMGW niedziela będzie najbardziej deszczowa w rejonach górskich - prognozuje się tam od 10 do 13 mm opadów. Więcej deszczu także na Warmii i Mazurach do 6 mm oraz nad morzem 2-3 mm.

