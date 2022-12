Pogoda na święta. Poniedziałek także na plusie

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Na północy kraju prognozowane sumy opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 stopni w centrum i 10 st. C na południowym zachodzie i południu.

Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70 km/h, w rejonach podgórskich Karpat i na wschodzie do 65 km/h, z kierunków południowych. W górach porywy do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie całkowite. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr będzie początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.