Pogoda na Boże Ciało, gdzie jest burza? Alerty IMGW i nowa prognoza
Ostrzeżenia I stopnia przed burzami IMGW wydał dla czterech województw w zachodniej części Polski oraz dla dwóch na południowym wschodzie. Instytut alarmuje przed gwałtownymi zjawiskami - opadami gradu i porywistym wiatrem.
W skrócie
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla wybranych województw na zachodzie i wschodzie kraju.
- W nocy ze środy na czwartek przez Polskę przeszły silne burze, powodując ponad 2300 interwencji strażaków głównie na Śląsku i w Łódzkiem.
- Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend przewiduje burze z opadami deszczu, możliwy grad oraz znaczne różnice temperatur i lokalne mgły.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, powiatów na północy woj. dolnośląskiego i zachodzie woj. wielkopolskiego oraz dla wschodniej części woj. lubelskiego i podkarpackiego.
Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu alerty zaczną obowiązywać o godz. 12 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 21. Wystąpią tam burze z silnymi opadami deszczu do 35 mm. Lokalnie prognozowane są porywy wiatru do 60 km/h oraz opady gradu.
W zachodnich województwach ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 17 w czwartek do godz. 22. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 80 km/h, opady deszczu do 20 mm oraz lokalnie grad.
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Burze nad Polską. Niespokojna noc, liczne interwencje służb
Już w nocy ze środy na czwartek przez kraj przetoczyły się nawałnice. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz frontem burzowym, który przeszedł nad woj. śląskim - poinformowała w czwartek rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Działania służb rozpoczęły się w środę po południu i trwały do późnych godzin nocnych. Polegały przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych i podtopionych budynków oraz dróg, które miejscami były nieprzejezdne.
W związku z pogodą służby interweniowały także w woj. łódzkim, gdzie w Działoszynie gwałtowna burza sprawiła, że straż pożarna wyciągała kierowców i pasażerów z zalanych wodą samochodów.
Pogoda na Boże Ciało. Polska po wpływem wyżu
Jak informuje IMGW północna, zachodnia i częściowo centralna Europa jest w zasięgu niżów znad Szkocji i Morza Norweskiego oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych, nad pozostałym obszarem kontynentu dominują wyże. Początkowo Polska pozostanie w zasięgu wypełniającej się i wolno przemieszczającej się na wschód kraju zatoki niżu, związanej z ośrodkiem w rejonie Morza Norweskiego, w drugiej części dnia, na zachodzie kraju, zacznie zaznaczać się wpływ kolejnego układu frontów atmosferycznych, związanego z niżem znad Szkocji. Z zachodu i południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.
W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia. Bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, po południu na południowym wschodzie i na zachodzie kraju również burze.
Suma opadów podczas burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od około 19 stopni C na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, do 26 stopni C w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, przeważnie południowo-zachodni i południowy, na wybrzeżu również zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.
Pogoda na długi weekend. Opady deszczu i zanikające burze
W nocy zachmurzenie duże, w centrum z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i południu również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na zachodzie kraju, opady deszczu, na Pomorzu i w Wielkopolsce także zanikające burze. W czasie burz suma opadów do 20 mm. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej wystąpią jednostajne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i tam wysokość opadów do 25 mm.
Na wschodzie i południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 16 st.C, tylko na Podhalu chłodniej około 8 st.C. Wiatr słaby, na zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.