W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla wybranych województw na zachodzie i wschodzie kraju.

W nocy ze środy na czwartek przez Polskę przeszły silne burze, powodując ponad 2300 interwencji strażaków głównie na Śląsku i w Łódzkiem.

Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend przewiduje burze z opadami deszczu, możliwy grad oraz znaczne różnice temperatur i lokalne mgły.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, powiatów na północy woj. dolnośląskiego i zachodzie woj. wielkopolskiego oraz dla wschodniej części woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu alerty zaczną obowiązywać o godz. 12 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 21. Wystąpią tam burze z silnymi opadami deszczu do 35 mm. Lokalnie prognozowane są porywy wiatru do 60 km/h oraz opady gradu.

W zachodnich województwach ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 17 w czwartek do godz. 22. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 80 km/h, opady deszczu do 20 mm oraz lokalnie grad.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

IMGW ostrzega przed burzami IMGW materiał zewnętrzny

Burze nad Polską. Niespokojna noc, liczne interwencje służb

Już w nocy ze środy na czwartek przez kraj przetoczyły się nawałnice. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz frontem burzowym, który przeszedł nad woj. śląskim - poinformowała w czwartek rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Działania służb rozpoczęły się w środę po południu i trwały do późnych godzin nocnych. Polegały przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych i podtopionych budynków oraz dróg, które miejscami były nieprzejezdne.

W związku z pogodą służby interweniowały także w woj. łódzkim, gdzie w Działoszynie gwałtowna burza sprawiła, że straż pożarna wyciągała kierowców i pasażerów z zalanych wodą samochodów.

Pogoda na Boże Ciało. Polska po wpływem wyżu

Jak informuje IMGW północna, zachodnia i częściowo centralna Europa jest w zasięgu niżów znad Szkocji i Morza Norweskiego oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych, nad pozostałym obszarem kontynentu dominują wyże. Początkowo Polska pozostanie w zasięgu wypełniającej się i wolno przemieszczającej się na wschód kraju zatoki niżu, związanej z ośrodkiem w rejonie Morza Norweskiego, w drugiej części dnia, na zachodzie kraju, zacznie zaznaczać się wpływ kolejnego układu frontów atmosferycznych, związanego z niżem znad Szkocji. Z zachodu i południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia. Bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, po południu na południowym wschodzie i na zachodzie kraju również burze.

Suma opadów podczas burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od około 19 stopni C na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, do 26 stopni C w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, przeważnie południowo-zachodni i południowy, na wybrzeżu również zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

Pogoda na długi weekend. Opady deszczu i zanikające burze

W nocy zachmurzenie duże, w centrum z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i południu również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na zachodzie kraju, opady deszczu, na Pomorzu i w Wielkopolsce także zanikające burze. W czasie burz suma opadów do 20 mm. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej wystąpią jednostajne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i tam wysokość opadów do 25 mm.

Na wschodzie i południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 16 st.C, tylko na Podhalu chłodniej około 8 st.C. Wiatr słaby, na zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.





"Polityczny WF": Rząd idzie do wyborów. Oto jego główna opowieść INTERIA.PL