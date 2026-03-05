W skrócie W weekend do Polski dotrze chmura pyłu znad Sahary, mogąca "przydymić" niebo - informuje IMGW.

Prognozy przewidują ciepłą i suchą pogodę przez prawie cały weekend, z temperaturami dochodzącymi do 17 stopni Celsjusza w Dzień Kobiet.

8 marca mogą się pojawić lokalne, słabe opady deszczu na północnym zachodzie.

Od początku marca pogoda jest spokojna, przeważnie sucha i przyjemna. Wiosenna aura zostanie z nami na dłużej, jednak w weekend pewną niedogodnością będzie chmura pyłu znad Sahary, która w sobotę dotrze do Polski.

Pogoda na Dzień Kobiet 2026. Wcześniej napłynie pył znad Sahary

Choć wciąż mamy kalendarzową zimę, pogoda jest zdecydowanie wiosenna. Wpływają na nie rozległe wyże, które zapewniają nam dużo słońca. Jest sucho i w najbliższym czasie się to nie zmieni.

Łagodna i sucha aura potrwa przez praktycznie cały weekend. W sobotę będzie słonecznie, a temperatury wyniosą od 8-10 stopni nad morzem, 13 w centrum do nawet 16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Jedyną niedogodnością w pierwszej połowie weekendu będzie napływ pyłu znad Sahary. "Rozrzedzona chmura pyłu może objąć również obszar Polski. Przewidywane stężenia nie są wysokie, jednak obecność aerozolu w atmosferze może wpłynąć na optyczne właściwości powietrza" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy zwracają uwagę, że kiedy w powietrzu pojawi się więcej pyłu z północnej Afryki, może dochodzić do takich zjawisk jak:

wzrost zmętnienia atmosfery i lekko "przydymione" niebo ;

bardziej intensywne, czerwone i pomarańczowe barwy wschodów oraz zachodów słońca;

w przypadku wystąpienia opadów - osad mineralny na powierzchniach (np. pojazdach).

Z takimi niedogodnościami być może będziemy musieli liczyć się również w niedzielę, czyli marca.

Dzień Kobiet 2026. Pogoda niemal idealna do świętowania

Pogoda będzie przyjazna praktycznie do końca weekendu, choć miejscami aura trochę się popsuje. W Dzień Kobiet będzie pogodnie, jednak na północnym zachodzie lokalnie może słabo popadać deszcz.

Jeśli tam utrzyma się nieco większe stężenie pyłu saharyjskiego, po opadach możemy mocniej odczuć jego obecność, na przykład na szybach czy fasadach domów lub karoserii pojazdów, które być może będą wymagały umycia.

To może być jedyne niekorzystne zjawisko w niedzielę. Dzień Kobiet zapowiada się na ciepły w całym kraju. W najchłodniejszym Helu może być 9 stopni, a w większości Polski od 13 do 15. Na południowym wschodzie synoptycy IMGW spodziewają się nawet 17 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w kotlinach sudeckich porywy mogą osiągnąć do 60 km/h.

