!criticalCSS &&

Pogoda na 8 marca z niedogodnością. "Przydymione" niebo na Dzień Kobiet

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda szykuje pewną niespodziankę na Dzień Kobiet. Choć będzie ciepło i spokojnie, niebo może nieco zmienić kolor. Stanie się tak za sprawą pyłu saharyjskiego, który dotrze również do Polski. 8 marca lokalnie może też popadać słaby deszcz.

8 marca niebo może być lekko "przydymione". Pogoda na Dzień Kobiet zaskoczy
Pogoda na Dzień Kobiet będzie spokojna, choć lokalnie popada słaby deszcz. Z powodu pyłu saharyjskiego niebo może być lekko "przydymione"Education Images/Universal Images Group via Getty Images/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W weekend do Polski dotrze chmura pyłu znad Sahary, mogąca "przydymić" niebo - informuje IMGW.
  • Prognozy przewidują ciepłą i suchą pogodę przez prawie cały weekend, z temperaturami dochodzącymi do 17 stopni Celsjusza w Dzień Kobiet.
  • 8 marca mogą się pojawić lokalne, słabe opady deszczu na północnym zachodzie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od początku marca pogoda jest spokojna, przeważnie sucha i przyjemna. Wiosenna aura zostanie z nami na dłużej, jednak w weekend pewną niedogodnością będzie chmura pyłu znad Sahary, która w sobotę dotrze do Polski.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda na Dzień Kobiet 2026. Wcześniej napłynie pył znad Sahary

Choć wciąż mamy kalendarzową zimę, pogoda jest zdecydowanie wiosenna. Wpływają na nie rozległe wyże, które zapewniają nam dużo słońca. Jest sucho i w najbliższym czasie się to nie zmieni.

Łagodna i sucha aura potrwa przez praktycznie cały weekend. W sobotę będzie słonecznie, a temperatury wyniosą od 8-10 stopni nad morzem, 13 w centrum do nawet 16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Jedyną niedogodnością w pierwszej połowie weekendu będzie napływ pyłu znad Sahary. "Rozrzedzona chmura pyłu może objąć również obszar Polski. Przewidywane stężenia nie są wysokie, jednak obecność aerozolu w atmosferze może wpłynąć na optyczne właściwości powietrza" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy zwracają uwagę, że kiedy w powietrzu pojawi się więcej pyłu z północnej Afryki, może dochodzić do takich zjawisk jak:

  • wzrost zmętnienia atmosfery i lekko "przydymione" niebo;
  • bardziej intensywne, czerwone i pomarańczowe barwy wschodów oraz zachodów słońca;
  • w przypadku wystąpienia opadów - osad mineralny na powierzchniach (np. pojazdach).

Z takimi niedogodnościami być może będziemy musieli liczyć się również w niedzielę, czyli marca.

Zobacz również:

Kiedy stężenie pyłu znad Sahary w powietrzu jest duże, może zmienić kolor nieba na pomarańczowy, jak w 2021 roku w Beskidzie Śląskim (na zdjęciu). Tym razem pyłu będzie mniej, ale nie zabraknie też smogu
Polska

Do Polski zmierza mikroskopijny pył. To nie będzie jedyny problem

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Dzień Kobiet 2026. Pogoda niemal idealna do świętowania

    Pogoda będzie przyjazna praktycznie do końca weekendu, choć miejscami aura trochę się popsuje. W Dzień Kobiet będzie pogodnie, jednak na północnym zachodzie lokalnie może słabo popadać deszcz.

    Jeśli tam utrzyma się nieco większe stężenie pyłu saharyjskiego, po opadach możemy mocniej odczuć jego obecność, na przykład na szybach czy fasadach domów lub karoserii pojazdów, które być może będą wymagały umycia.

    To może być jedyne niekorzystne zjawisko w niedzielę. Dzień Kobiet zapowiada się na ciepły w całym kraju. W najchłodniejszym Helu może być 9 stopni, a w większości Polski od 13 do 15. Na południowym wschodzie synoptycy IMGW spodziewają się nawet 17 stopni Celsjusza.

    Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w kotlinach sudeckich porywy mogą osiągnąć do 60 km/h.

    Zobacz również:

    Ciepła, słoneczna i spokojna aura zostanie z nami na długo. Pierwsza połowa marca może się okazać znacznie cieplejsza niż zwykle
    Polska

    Jest ciepło, ale większa zmiana wciąż przed nami. Dwucyfrowe wartości

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Leśkiewicz w "Graffiti" o szczegółach "SAFE 0": Prezydent nie czuje presji, czuje odpowiedzialnośćPolsat News

    Najnowsze