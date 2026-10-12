W skrócie Pierwsze prognozy długoterminowe sugerują, że przełom października i listopada może przynieść łagodniejszą pogodę niż zazwyczaj, jednak nie można wykluczyć lokalnych przymrozków.

Prognozy na 1 listopada przewidują temperatury średnio od 9 do 12 stopni, z niższymi wartościami szczególnie w południowych rejonach kraju oraz możliwymi rozproszonymi opadami deszczu.

Aktualne prognozy na Wszystkich Świętych nie wskazują na silne ochłodzenie, ale nie można wykluczyć krótkotrwałych spadków temperatury, szczególnie na wyżej położonych terenach.

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"Wszystkich Świętych coraz bliżej, a pierwsze prognozy długoterminowe pokazują interesujący scenariusz pogody na przełomie października i listopada. Tutaj wiele wskazuje na to, że ta końcówka miesiąca może być łagodniejsza, niż moglibyśmy się spodziewać" - przekazała specjalistka. Rzecznik IMGW mimo wszystko nie wyklucza możliwych lokalnych przymrozków.

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Pogoda na Wszystkich Świętych 2026. "Interesujący scenariusz"

Chociaż do 1 listopada została jeszcze ponad połowa miesiąca, już pojawiają się pierwsze, bardzo wstępne prognozy pogody na ten ważny dla Polaków czas.

Najnowsze wyliczenia przedstawiła rzecznik IMGW w nagraniu opublikowanym na kanale Instytutu w serwisie YouTube. Choć ekspertka zastrzega, że "szczególny przebiegu pogody na sam dzień 1 listopada pozostają jeszcze niepewne", to pewne tendencje da się już zaobserwować.

"Pierwsze prognozy długoterminowe pokazują interesujący scenariusz pogody na przełomie października i listopada. Tutaj wiele wskazuje na to, że ta końcówka miesiąca może być łagodniejsza, niż moglibyśmy się spodziewać" - powiedziała Agnieszka Prasek.

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Według synoptyk druga połowa października może być cieplejsza od normy i przynieść "stosunkowo łagodną, jesienną pogodę, choć nie wyklucza to oczywiście chłodniejszych, pojedynczych dni".

"Prognozowana temperatura na przełomie października i listopada, w tygodniu obejmującym Wszystkich Świętych, wynosi przeważnie od 9 do 12 stopni, natomiast najniższe wartości przewidywane są na południu Polski, szczególnie w rejonach górskich i podgórskich" - prognozuje ekspertka.

Miejscami na południu możliwe będą wartości nieco poniżej normy, ale nie widać na tę chwilę wyraźnego sygnału silnego i długotrwałego ochłodzenia obejmującego cały kraj - dodała Agnieszka Prasek.

Jednocześnie synoptyk zastrzega, że są to "wartości uśrednione dla całego tygodnia, dlatego temperatura w samą niedzielę 1 listopada może różnić się od tych wskazań".

Synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW na początku listopada nie prognozuje wyraźnego ochłodzenia IMGW materiał zewnętrzny

Na przełomie października i listopada może więc być umiarkowanie chłodno, z typowo jesiennymi wartościami. Nocami jednak może być wyraźnie chłodniej, a na terenach górskich i podgórskich nie można wykluczyć lokalnych przymrozków.

W swojej prognozie rzecznik IMGW zwróciła też uwagę na to, czy podczas odwiedzania cmentarzy powinniśmy mieć w pogotowiu parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Miejscami mogą się one przydać.

Pogoda na 1 listopada z możliwym deszczem. Widać to w niektórych prognozach

Przełom października i listopada może się okazać dość mokry, ponieważ wtedy "nad Polską mogą przemieszczać się strefy opadów deszczu" - twierdzi Agnieszka Prasek.

Specjalistka jednocześnie zastrzega jednak, że "niektóre prognozy sugerują, że właśnie w niedzielę 1 listopada opady mogą być rozproszone i obejmować jedynie część kraju. W wielu regionach możliwe byłyby wówczas dłuższe okresy bez deszczu".

"Na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić dokładnego zasięgu, ani intensywności tych opadów. Należy również podkreślić, że późna jesień sprzyja występowaniu mgieł i zamgleń, szczególnie podczas chłodnych poranków czy dużej wilgotności powietrza przy słabym wietrze. Nawet przy braku opadów pogoda może więc być pochmurna, wilgotna i miejscami mglista" - dodaje specjalistka z IMGW.

W okolicach 1 listopada nie można wykluczyć miejscami rozproszonych opadów, jednak w dużej części kraju powinno być wtedy spokojnie IMGW materiał zewnętrzny

Chociaż przełom tych dwóch miesięcy czasem może przynosić pierwsze oznaki zimy, obecne prognozy nie wskazują na możliwe silniejsze ochłodzenie w tym czasie. "Nie można natomiast wykluczyć krótkotrwałych spadków temperatury czy lokalnych opadów o charakterze zimowym w wyżej położonych regionach kraju" - zastrzega Prasek.

"Tegoroczne Wszystkich Świętych może więc przynieść stosunkowo łagodne warunki termiczne, ale ten ostateczny przebieg pogody będzie zależał od układu barycznego, który ukształtuje się nad Europą pod koniec października" - podkreśla synoptyk IMGW.

Na razie prognoza na Wszystkich Świętych siłą rzeczy jest dość ogólnikowa - bardziej precyzyjne wyliczenia zaczną się pojawiać w kolejnych dniach.

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