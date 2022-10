W nocy z poniedziałku na wtorek zapowiadane są przelotne opady. Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże.

Na południowym wschodzie prognozowana wysokość opadów to około 10 mm. W Karpatach z kolei prognozowane są opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm.

Pogoda na wtorek. Najnowsza prognoza

W nocy temperatura minimalna od sięgnie od 3 stopni Celsjusza na Podhalu do 11 stopni nad morzem. Wiatr w nocy osłabnie. Jedynie na wschodzie może powiać do 60 km/h. W Tatrach miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

- We wtorek będzie więcej pogodnego nieba. Deszcz głównie na wschodnim Pomorzu oraz na wschodzie Polski - poinformował synoptyk Mateusz Barczyk.

Z najnowszej prognozy wynika też, że zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu, a wysoko w Karpatach również śniegu. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Podhalu, do 14-16 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda. Prognoza na październik zaskakuje

Przełom września i października przyniósł ze sobą pochmurną, deszczową i chłodną aurę. Synoptycy przewidują jednak, że już w połowie miesiąca możemy liczyć na uderzenie ciepła.

Nad Polską pojawi się antycyklon, a wraz z nim kilka stabilnych i pogodnych dni. Zdaniem meteorologów temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza.