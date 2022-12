Instytut wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Alerty obowiązują do 1 w nocy we wschodnich powiatach województw lubelskiego i mazowieckiego, a do 9 rano w całym województwie podlaskim i na wschodnim krańcu warmińsko-mazurskiego.

"Występują i nadal prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - przestrzegł IMGW.

Prognozuje się zamarzanie nawierzchni dróg

Dla północnych powiatów podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego wydano ostrzeżenia przed oblodzeniem, także obowiązujące do 9 rano.

Reklama

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie" - brzmi treść alertu.

W górach opady śniegu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązywać będą do rana w karkonoskich powiatach województwa dolnośląskiego.

"W górach powyżej 600 m n.p.m. występują i nadal prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm" - ostrzegli synoptycy.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.