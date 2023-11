Pogoda znów da się we znaki polskim kierowcom. Marznące deszcze i opady śniegu pojawią się w Polsce już we wtorek, co doprowadzić może do gołoledzi. W kolejnych godzinach nie będzie lepiej, bo termometry pokażą minusowe wartości. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na trudne warunki i zachować ostrożność. Następnie ochłodzenie "odpuści", by pod koniec tygodnia wrócić ze zdwojoną siłą - nad Polskę napłynie arktyczne powietrze, a w sobotę i niedzielę opady śniegu pojawią się już w całym kraju.