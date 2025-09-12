Rano na wschodzie miejscami utrzymywały się gęste mgły ograniczające widzialność do około 300, a lokalnie do 100 metrów. Stopniowo zanikają i w ciągu dnia w tej części Polski powinno być dość pogodnie. Piątek bardziej pochmurny i deszczowy będzie na zachodzie i południu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Spokojnie, ale nie wszędzie

Rano najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 7:00 zanotowano 7,5 st. C. W tym samym czasie na Helu było 16,2 st. C. W ciągu dnia będzie nieco cieplej, jednak na letnie temperatury przeważnie nie ma co liczyć.

Termometry przeważnie pokażą od 20 do 24 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na południowym zachodzie. Najchłodniej w piątek będzie z kolei na Pomorzu i na terenach podgórskich - tam nie powinniśmy się spodziewać więcej niż 18-20 stopni.

Przeważnie będzie pochmurnie, choć na więcej słońca mogą liczyć mieszkańcy wschodniej części Polski. Na zachodzie i południu warunki będą bardziej wymagające. Tam wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu również lokalne burze. W ich trakcie spadnie do 15, a lokalnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do około 65 km/h. Nie można też wykluczyć opadów drobnego gradu.

W ciągu dnia deszczowo i burzowo będzie na zachodzie i południu kraju wxcharst.com materiał zewnętrzny

Słabsze burze mogą też w piątek pojawić się miejscami na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce.

Pogoda pogorszy się przejściowo

W piątek warunki przeważnie będą obojętne, jednak wraz z przemieszczającymi się przez nasz kraj frontami atmosferycznymi czasowo pogorszą się do niekorzystnych. Tak będzie rano na wschodzie, a po południu na zachodzie.

Na zachodzie i częściowo na południu warunki czasowo będą niekorzystne, przede wszystkim z powodu przelotnych deszczów i burz IMGW materiał zewnętrzny

Najlepiej w ciągu dnia będzie na południowym wschodzie, gdzie przejściowo pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

-----

