Pogoda łagodnieje, ale nie wszędzie. Wrócą deszcze i burze

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Po ulewnym czwartku pogoda wyraźnie złagodnieje. Piątek przyniesie więcej słońca, szczególnie na wschodzie Polski. Nie będzie jednak całkowicie spokojnie - na zachodzie i południu kraju z ciemnych chmur popada deszcz, a potem pojawią się też burze z mocniejszym wiatrem. Temperatury w ciągu dnia nie wszędzie przekroczą barierę 20 stopni.

W piątek w większości Polski pogoda będzie spokojna. Na zachodzie i południu trzeba jednak uważać na przelotne deszcze i burze
W piątek w większości Polski pogoda będzie spokojna. Na zachodzie i południu trzeba jednak uważać na przelotne deszcze i burzemiloszg/123rf/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Rano na wschodzie miejscami utrzymywały się gęste mgły ograniczające widzialność do około 300, a lokalnie do 100 metrów. Stopniowo zanikają i w ciągu dnia w tej części Polski powinno być dość pogodnie. Piątek bardziej pochmurny i deszczowy będzie na zachodzie i południu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Spokojnie, ale nie wszędzie

Rano najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 7:00 zanotowano 7,5 st. C. W tym samym czasie na Helu było 16,2 st. C. W ciągu dnia będzie nieco cieplej, jednak na letnie temperatury przeważnie nie ma co liczyć.

Termometry przeważnie pokażą od 20 do 24 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na południowym zachodzie. Najchłodniej w piątek będzie z kolei na Pomorzu i na terenach podgórskich - tam nie powinniśmy się spodziewać więcej niż 18-20 stopni.

Zobacz również:

Intensywne ulewy doprowadziły w czwartek do zalania ulicy Szczawiowej w Szczecinie. W ciągu dnia do lokalnych podtopień może dochodzić miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu
Polska

Czwartek wypełniony ulewami. Wiemy, gdzie wody może być zbyt dużo

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Przeważnie będzie pochmurnie, choć na więcej słońca mogą liczyć mieszkańcy wschodniej części Polski. Na zachodzie i południu warunki będą bardziej wymagające. Tam wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu również lokalne burze. W ich trakcie spadnie do 15, a lokalnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do około 65 km/h. Nie można też wykluczyć opadów drobnego gradu.

    Mapa pogodowa Polski i okolicznych krajów z zaznaczonymi prognozowanymi opadami o różnym natężeniu oraz obszarami zachmurzenia i ciśnienia atmosferycznego. Kluczowe elementy to kolorowe oznaczenia intensywności opadów i zachmurzenia.
    W ciągu dnia deszczowo i burzowo będzie na zachodzie i południu krajuwxcharst.commateriał zewnętrzny

    Słabsze burze mogą też w piątek pojawić się miejscami na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce.

    Pogoda pogorszy się przejściowo

    W piątek warunki przeważnie będą obojętne, jednak wraz z przemieszczającymi się przez nasz kraj frontami atmosferycznymi czasowo pogorszą się do niekorzystnych. Tak będzie rano na wschodzie, a po południu na zachodzie.

    Mapa Polski z podziałem na strefy biometu na dzień 12 września 2025 roku, z legendą wyjaśniającą stopień korzystności warunków biometeorologicznych; różne obszary oznaczone kolorami wskazującymi na korzystność, niekorzystność lub obojętność biometu.
    Na zachodzie i częściowo na południu warunki czasowo będą niekorzystne, przede wszystkim z powodu przelotnych deszczów i burzIMGWmateriał zewnętrzny

    Najlepiej w ciągu dnia będzie na południowym wschodzie, gdzie przejściowo pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

    Zobacz również:

    W nocy w Tatrach oraz w czwartek w ciągu dnia zacznie mocno wiać. Miejscami nawet 100 km/h
    Polska

    Ulewy nie będą naszym jedynym zmartwieniem. Nowe zagrożenie pogodowe

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Łukaszenka wypuścił więźniów. Bosacki w "Gościu Wydarzeń": To element większej gry amerykańskiejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze