Pogoda. GDDKiA: śliskość, mgły i opady śniegu utrudniają jazdę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 373 pojazdy do zimowego utrzymania. Jednak na jezdniach w woj. warmińsko-mazurskim na dk 16 odc. Orzysz - Ełk, na dk 63 odc. Orzysz - Pisz, a także Małopolskim na dk 28 odc. Nowy Sącz - Gorlice, może występować lokalna śliskość.

Reklama

Natomiast mgły występują w województwach: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Kierowcy muszą uważać również na przelotne opady śniegu w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu. Lokalnie na Śląsku prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Także na północnym wschodzie okresami zachmurzenie duże i słabe, przelotne opady śniegu.

Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -8 st. C na północnym wschodzie, -3 st. C w centrum kraju, 0 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Na Podkarpaciu porywy do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.