Pogoda. Prognoza pogody na poniedziałek 13 lutego

Pogoda w poniedziałek może być podobna do tej z niedzieli. W kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Na Podhalu i w Karpatach zachmurzenie małe.

Miejscami wystąpią opady deszczu lub mżawki, na krańcach południowo-wschodnich również deszczu ze śniegiem. Rano miejscami możliwe są mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 2 st. C, 3 st. C na wschodzie i Podhalu, około 5 st. C w centrum do 8 st. C, 9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie też rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, na południowym wschodzie możliwe są z kolei opady marznące powodujące gołoledź. W Karpatach przewidywane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Bieszczadach jest prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Miejscami na południowym wschodzie nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie oraz Podhalu, około 2 st. C w centrum i na zachodzie do 3 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w Bieszczadach i Beskidach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

