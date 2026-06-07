W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla wybranych województw, obejmujące silne opady deszczu, możliwe porywy wiatru do 70 km/h i grad do około 2 cm.

Wydano ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z powodu prognozowanych gwałtownych wzrostów poziomu wód.

Prognoza przewiduje przelotne opady deszczu, lokalne burze i zmienne temperatury, a na poniedziałek zapowiadane są kolejne opady i możliwe burze głównie na północy i północnym wschodzie kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Gdzie jest burza? Dla części kraju wydano ostrzeżenia, możliwy grad i ulewy

Instytut przestrzega, że przy podwyższonej wodności powietrza "głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu, lokalnie o natężeniu do 10 mm/10 min i sumie opadów do około 30 mm, zwłaszcza w przypadku kumulowania się stref opadowych". Dodatkowo miejscami możliwe są porywy wiatru do 70 km/h oraz grad do około 2 cm.

Alerty obowiązują od godz. 11 do godz. 20 w niedzielę.

Rozwiń

"Od zachodu przemieszczać się będzie zatoka niżowa z układem frontów atmosferycznych. Przed frontem chłodnym napływać będzie ciepłe i dość wilgotne powietrze. Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia oraz przy korzystnym pionowym profilu termicznym doprowadzi to do rozwoju umiarkowanej niestabilności" - wyjaśnia IMGW.

Ostrzeżenia hydrologiczne. Gwałtowne wzrosty poziomu wód

Instytut wydał też ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują one dla części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

"W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" - czytamy w komunikacie. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11 do godz. 20 w niedzielę.

Pogoda na niedzielę. Przelotne opady deszczu i burze

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, tylko na południowym wschodzie kraju małe. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze.

Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza; 20 stopni na Pomorzu, około 22 stopni Celsjusza na zachodzie do 26 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Na wschodzie wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami także duże, szczególnie na północy i wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu, a na północy także zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 stopni do 14 stopni Celsjusza, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 8 stopni. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Prognoza na poniedziałek. Co przyniesie pogoda?

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu okresami małe. Na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalne burze. Bez opadów na południu i zachodzie kraju.

Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza; 20 stopni na północy, około 23 stopni na przeważającym obszarze kraju do 26 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy chwilami porywisty, na ogół zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store





Bocheński w ''Gościu Wydarzeń'' o gloryfikacji UPA: Ukraińcy uznali, że nieważne co zrobią, Polacy będą Zełenskiego wspierać Polsat News