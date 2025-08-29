Pogoda robi się niebezpieczna. Alert II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części woj. lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie od 30 mm do 50 mm, miejscami do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, a lokalnie także grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 23 w piątek do godz. 9 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Rozwiń

RCB wysłało alert o treści: "Uwaga! W nocy (29/30.08) prognozowane intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb".

IMGW wydało alerty. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alertami I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie, oraz część woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na obszarze tym prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu osiągnie od 20 mm do 40 mm. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h, a także grad.

Ostrzeżenia w zależności od regionu obowiązywać będą w piątek od godz. 14 do godz. 22 lub od godzin nocnych w piątek do godz. 9-10 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Alert przed burzami do osób przebywających na terenie ośmiu powiatów w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim przesłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

SMS o treści: "Uwaga! Dziś (29.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - został wysłany do odbiorców przebywających na terenie miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i braniewskiego (woj. warmińsko-mazurskie), powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego (woj. kujawsko-pomorskie) oraz powiatów sztumskiego, malborskiego i nowodworskiego (woj. pomorskie).

Upał w Polsce. Alerty dla wschodniej Polski

Nadal aktualne są ostrzeżenia II stopnia przed upałem w woj. lubelskim i części woj. podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 st. C, a w nocy do 21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 80 proc.

IMGW poinformowało również, że w nocy z piątku na sobotę spodziewane są głównie opady deszczu o natężeniu słabym, okresami umiarkowanym. Burze i porywy wiatru nadal są możliwe, natomiast prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie.

Według IMGW, większe natężenie opadów, a lokalnie także burz prognozowane są w sobotę w godzinach porannych, a także popołudniowych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

"MON zbankrutuje". Błaszczak ostrzega przed problemem w budżecie Polsat News Polsat News