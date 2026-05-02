W skrócie W sobotę prognozuje się na ogół słoneczną pogodę, z umiarkowanym zachmurzeniem na południowym wschodzie i temperaturami od 16 do 27 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę przewidywana jest pogodna aura z lokalnym wzrostem zachmurzenia na północnym zachodzie oraz temperaturami minimalnymi od 1 st. C w dolinach karpackich do 12 st. C nad morzem.

W Warszawie przez cały weekend przeważać ma bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie, z temperaturą maksymalną około 25-26 st. C i słabym wiatrem.

Pogoda w sobotę na ogół będzie słoneczna, jedynie na południowym wschodzie pojawi się zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od około 16 st. C miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu do około 23 st. C w centrum i 27 st. C na zachodzie.

Wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich.

Pogoda na majówkę. Wysokie temperatury i słońce

W nocy z soboty na niedzielę będzie pogodnie, jedynie na północnym zachodzie nad ranem wzrośnie zachmurzenie do dużego.

Temperatura minimalna wyniesie od około 4 st. C na południu, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C nad morzem. Chłodniej lokalnie w dolinach karpackich - około 1 st. C i przy gruncie około - 2 st. C.

Wiatr będzie słaby, na północnym zachodzie okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jedynie na północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na południowym wschodzie, około 25 st. C w centrum do 28 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej będzie w rejonie Helu i miejscami na obszarach podgórskich Karpat - od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Majówka. Najnowsza prognoza pogody

W nocy z niedzieli na poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Wiatr w większości kraju będzie słaby.

Na krańcach północno-zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od około 7 st. C na południu, około 11 stopni w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Chłodniej lokalnie w dolinach karpackich - około 2 st. C i przy gruncie około -1.

W sobotę w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W niedzielę w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Dworczyk w "Gościu Wydarzeń" o Konstytucji: Nie jest przygotowana na dzisiejsze czasy Polsat News