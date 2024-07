- Nacjonaliści mają Polskę i patriotyzm na ustach, ale uważają, że to obowiązuje tylko plemiennie. To znaczy: Polska jest Polską tylko wtedy, gdy oni są u władzy - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski, komentując doniesienia dotyczące obsady polskiej ambasady we Włoszech. Według informacji mediów były premier Mateusz Morawiecki miał naciskać na premier Georgię Meloni, by odmówiła przyjęcia w Rzymie Ryszarda Schnepfa.