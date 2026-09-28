W skrócie Mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe i otrzymali alert RCB związany z zagrożeniem atakiem z powietrza, który został odwołany po kilkunastu minutach.

W poniedziałek po południu dron uderzył po stronie ukraińskiej około 2 km od granicy z Polską w Dorohusku, nie dochodząc do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wojewoda lubelski poinformował o wprowadzeniu stanu podwyższonej gotowości służb i podwojeniu obsady Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na noc.

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Mieszkańcy woj. lubelskiego usłyszeli w poniedziałek po południu syreny alarmowe i otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy.

Alert został odwołany po kilkunastu minutach. W poniedziałek do godz. 21.00 ogłoszono trzy alerty RCB.

Sztab kryzysowy w Lublinie. Dron spadł 2 km przed granicą z Polską

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował tego dnia po południu na platformie X, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej ok. 2 km od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zwołał w poniedziałek wieczorem sztab kryzysowy, aby ze służbami podsumować działania.

Na konferencji prasowej potwierdził, że syreny uruchomiono ok. godz. 17.00 w całym regionie, a po kilkunastu minutach można było usłyszeć już alarm odwołujący zagrożenie.

- Nie było powiatu, na którego terenie syreny nie zostałyby uruchomione - sprecyzował wojewoda.

Zdaniem Komorskiego wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. Przypomniał, że 17 września, gdy stwierdzono podobne zagrożenie w regionie, uruchomiono ok. 630 syren, z czego ponad 355 zdalnie. Teraz - jak wyjaśnił - była to większa liczba ze względu na montaż kolejnych cyfrowych syren. Do końca roku w woj. lubelskim ma być tysiąc syren z możliwością zdalnego uruchamiania.

"Tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowści". Wojewoda ostrzega

- Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie jest już dwóch dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować - zapowiedział wojewoda lubelski.

Do podobnego uderzenia drona w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku doszło już w nocy z 12 na 13 września. Celem była m.in. stacja paliw i węzeł kolejowy w pobliżu granicy.



